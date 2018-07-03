Спорткомплекс «Восход» во Владивостоке опечатали судебные приставы

Спортивный комплекс "Восход". Фото: Яндекс карты

Работа комплекса приостановлена из-за нарушений пожарной безопасности

3 июля, PrimaMedia. По решению суда судебные приставы-исполнители опечатали вход в здание спорткомплекса "Восход", который располагается на ул. Русская, 74а, во Владивостоке. Как рассказали PrimaMedia в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, работа комплекса приостановлена из-за нарушений пожарной безопасности.

Проверки мест массового пребывания людей, торгово-развлекательных и спортивных учреждений начались после резонансного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибло 60 человек, в том числе 41 ребенок. Около тысячи объектов по Приморью были признаны не вполне безопасными.

В ходе проверок наши сотрудники составили более 1 тысячи актов прокурорского реагирования, по 15 искам была приостановлена деятельность объектов. При этом предприниматели оперативно реагировали на замечания и по возможности моментально старались устранить все нарушения: освобождали эвакуационные выходы, убирали горючие материалы и так далее. В течение двух недель после проверок все предприниматели, получившие предписания, устранили нарушения – и теперь объекты снова работают для граждан.

Напомним, серия прокурорских проверок зданий с массовым пребыванием граждан на предмет пожарной безопасности прошла во всех регионах России по инициативе Генерального прокурора РФ после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где несоблюдение противопожарных требований обернулось трагедией с человеческими жертвами.