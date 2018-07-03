Средства дольщиков и их права будут защищены — сенатор Ростислав Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Определены требования к банкам, имеющим право на открытие счетов эскроу, для расчётов по договорам участия в долевом строительстве

3 июля, PrimaMedia. Постановлением Правительства РФ определены требования к уполномоченным банкам и банкам, которые имеют право на открытие счетов эскроу, для расчётов по договорам участия в долевом строительстве. Эта мера направлена на защиту дольщиков, а также на сохранение финансовой устойчивости самих застройщиков, — ИА PrimaMedia.

В разъяснении говорится, что к таким банкам относятся финансовые организации, включенные Банком России в перечень банков, соответствующих следующим требованиям: имеют универсальную лицензию, участвуют в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках, кредитный рейтинг уполномоченного банка не должен быть ниже уровня A-(RU) кредитного рейтингового агентства "АКРА" или не ниже уровня ruА— кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Отмечается, что в отношении такого банка Советом директоров Банка России должен быть утверждён план участия Банка России в реализации мер по предупреждению банкротства и должно быть принято решение о гарантировании Банком России непрерывности деятельности такого банка.

— Сохранность внесенных за жилье средств и гарантия их возврата в случае недостроя — то, о чем беспокоится каждый дольщик. И именно это государство обязуется проконтролировать, гарантировать. Первый важный шаг в этом направлении — переход к проектному финансированию и эскроу-сделкам, когда деньги вносятся не застройщику, а хранятся в банке до момента ввода дома в эксплуатацию. Второй момент — сохранность средств в финансовых организациях. Поэтому отбору банков и их контролю будет уделено огромное внимание. Требования к ним серьезные, но это необходимо, чтобы покупка строящегося жилья для россиян перестала быть лотереей, а отрасль стала прозрачной и надежной. Именно эту задачу поставил Президент, — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Напомним, с 1 июля в России начали действовать дополнительные требования к застройщикам. Они касаются объема собственных средств, обязательного банковского сопровождения. Теперь по всем новым строительным проектам, банки-участники получили право останавливать расчёты, если будут сомнения в назначении платежей. То есть усиливается банковский контроль за этой сферой. Строительным компаниям предстоит кредитовать стройку в течение нескольких лет. До момента передачи квартир покупателям деньги на счетах, которые должны открываться, будут заморожены.