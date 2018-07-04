Георгий Карлов: вырубленные в промышленных целях леса будут восстановлены один к одному

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

В Госдуме РФ прокомментировали принятый в третьем чтении законопроект о поправках в Лесной кодекс РФ

4 июля, PrimaMedia. Закон о воспроизводстве лесов защитит экологию Дальнего Востока и обеспечит заказами предприятия, специализирующиеся на выращивании саженцев деревьев. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. В Государственной Думе в третьем чтении приняли поправки в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов, — сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

— Суть принятого Госдумой закона заключается в следующем: если ты в каких-то промышленных целях, строительных, инфраструктурных вырубил определённый массив леса, то ты должен его восстановить в полном объёме. Срубил сто деревьев, значит высаживаешь сто деревьев, если ель — значит сажаешь ель. Восстановление должно быть один к одному, — сказал Георгий Карлов.

Депутат отметил, что для Дальнего Востока, где сегодня идёт строительство многих промышленных и транспортных объектов, восстановление лесов — важная тема.

— Данный законопроект оказывает мультипликативный эффект, затрагивая разные сферы лесохозяйственной отрасли. Во-первых, это, конечно, экологическая направленность, а во-вторых — комбинаты, занимающиеся выращиванием саженцев деревьев, будут загружены заказами, — пояснил Георгий Карлов.

В пояснении к законопроекту сказано, что в соответствии с законопроектом лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов для сохранения их полезных функций, биологического разнообразия. В соответствии с законопроектом лица, использующие (вырубающие) леса должны будут осуществлять мероприятия по лесовосстановлению (лесоразведению) на площади, равной площади рубки лесных насаждений.