ВТБ финансирует модернизацию рыбоперерабатывающего завода на Камчатке

Рыба. Фото: Денис Таушканов

Банк предоставил кредит в размере 150 млн рублей сроком на 1,5 года на модернизацию и техническое перевооружение

4 июля, PrimaMedia. ВТБ предоставил ООО "Лойд-Фиш" кредит в размере 150 млн рублей сроком на 1,5 года на модернизацию и техническое перевооружение рыбоперерабатывающего завода в Усть-Большерецком районе Камчатки. Финансирование осуществляется в рамках льготной программы кредитования министерства экономического развития РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

На заемные средства будет произведена подготовка завода к лососевой путине, в том числе отремонтированы цеха и обновлено оборудование.

"Рыбная отрасль на Камчатке представлена в основном компаниями среднего бизнеса, которые гибко реагируют на изменения рыночной конъюнктуры, стремятся к повышению эффективности. Большинство из них поступательно обновляют основные средства и реализуют проекты модернизации производства, поэтому льготные программы господдержки очень востребованы в нашем регионе. Мы рады, что с нашей помощью компания "Лойд-Фиш" сможет реализовать свои планы и укрепить позиции на рынке", — отметил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Камчатском крае Сергей Финке.