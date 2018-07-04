Напитки для выпускников от Slavda Group. Фото: предоставлено Slavda Group

Slavda Group приготовила выпускникам необычные безалкогольные коктейли и новые напитки

Приморская компания поддержала праздник "Крылья Востока"

4 июля, PrimaMedia. Лидер Дальнего Востока по производству питьевой и минеральной воды Slavda Group стала партнером первых "Крыльев Востока" — праздника выпускников, который впервые прошел на набережной Цесаревича 30 июня во Владивостоке. Компания приготовила для выпускников несколько тысяч безалкогольных коктейлей и напитков и презентовала новый – "Арбузный фреш".

"Крылья Востока" – грандиозное мероприятие, поэтому мы не могли оставаться в стороне, — рассказывает генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев. — Мы подготовились к празднику и сделали для гостей сюрприз – организовали на набережной Цесаревича три точки, где готовили различные безалкогольные коктейли и раздавали напитки. Наверняка выпускники запомнят это мероприятие надолго, и оно станет традиционным для всех последующих выпускников Приморья".

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Коктейли на основе напитков "Гринк" с фруктами и ягодами пришлись по вкусу гостям, поэтому у всех трех мобильных баров Slavda Group собирались очереди. Выпускники могли довериться вкусу бармена или заказать коктейль по своей рецептуре – такой выбор особенно понравился тем, кто был не понаслышке знаком с напитками "Гринк" и точно знал свои предпочтения. Здесь каждый дал волю своей гастрономической фантазии.

Пока гости стояли в очередях за коктейлями, их развлекали бармены жонглированием бутылок и мастерством смешивания ингредиентов, так что скучать никому не пришлось.

Пока гости стояли в очередях за коктейлями, их развлекали бармены жонглированием бутылок

Пока гости стояли в очередях за коктейлями, их развлекали бармены жонглированием бутылок. Фото: предоставлено Slavda Group

Также выпускники смогли насладиться и утолить жажду напитками "Гринк" и водой "Славда" – у каждого безалкогольного бара компании они были в свободном доступе и без ограничений.

Кроме того, Slavda Group презентовала на мероприятии свой новый напиток "Арбузный фреш" с охлаждающим эффектом. Его специально выпустили к мероприятию. Он отлично утоляет жажду знойным днем, наполняет энергией, тонизирует, придает сил и улучшает настроение. С ним легко сделать день ярким и вдохновиться крутыми идеями, так что на "Крыльях Востока" он пользовался особенной популярностью. Гости его оценили по достоинству и остались в восторге – несколько тысяч бутылок разлетелись в первые два часа.

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"Новый Grink разработан с учетом предпочтений наших потребителей. Прежде чем выпустить напиток, мы всегда тщательно анализируем рынок, проводим опросы и дегустации. Так и в этот раз мы выяснили, что арбузный вкус очень ожидаем. Мы надеемся, что "Арбузный фреш" также как и другие вкусы напитка Grink будет пользоваться большим спросом на дальневосточном рынке, тем более у напитка есть неожиданный и приятный охлаждающий эффект", — отметил генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

В торговых точках на Дальнем Востоке новинка появится 10 июля.

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