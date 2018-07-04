ООО «Эммит» предоставляет услуги по печати агитматериалов на выборы 9 сентября

Выборы. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Расценки для публикации предвыборных материалов

4 июля, PrimaMedia. ООО "Эммит" объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, кандидатам на:

— Досрочные выборы губернатора Приморского края;

— Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6;

— Выборы депутатов думы Кавалеровского муниципального района шестого созыва;

— Выборы главы Руновского сельского поселения Кировского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Красноармейского муниципального района;

— Выборы главы Вострецовского сельского поселения Красноармейского муниципального района;

— Выборы главы Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района;

— Выборы главы Преображенского городского поселения Лазовского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Лесозаводского городского округа шестого созыва;

— Выборы депутатов Думы Надеждинского муниципального района шестого созыва;

— Выборы депутатов Думы Ольгинского муниципального района шестого созыва;

— Выборы главы Милоградовского сельского поселения Ольгинского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Партизанского городского округа седьмого созыва;

— Выборы депутатов Думы Партизанского муниципального района шестого созыва;

— Выборы депутатов Думы Пограничного муниципального района шестого созыва;

— Выборы депутатов Думы Тернейского муниципального района шестого созыва;

— Выборы депутатов Думы Хасанского муниципального района шестого созыва;

— Выборы главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Хорольского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Яковлевского муниципального района шестого созыва;

— Выборы главы Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального района;

— Досрочные выборы главы Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района;

— Выборы главы Александровского сельского поселения Спасского муниципального района;

— Выборы главы Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района;

— Выборы главы Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района;

— Выборы главы Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района, назначенным на 9 сентября 2018 года, по следующим расценкам:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость Листовки А4 мел. 115 гр. 4+4 1000 8300р. А6 мел. 115 гр. 4+4 1000 7300р. Листовки А4 мел. 115 гр. 4+0 1000 6191 р. А6 мел. 115 гр. 4+0 1000 5558р. Плакаты А2 мел. 115 гр. 4+0 1000 12656р. А3 мел. 115 гр. 4+0 1000 7235р. Широформатная печать 3:6 банер 4+0 1 4700 Объявления До А2 мел. 115 гр. 1+0 3000 9950р.

Обращаться по адресу: Батарейная 3а,офис 415, телефоны: +7(423)200-55-18, 8 964 434 16 68.

e-mail: smt-group@mail.ru, сайт:www.strekoza.vl.ru.

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