ООО «Эммит» предоставляет услуги по печати агитматериалов на выборы 9 сентября

4 июля, PrimaMedia. ООО "Эммит" объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, кандидатам на:
— Досрочные выборы губернатора Приморского края;
— Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6;
— Выборы депутатов думы Кавалеровского муниципального района шестого созыва;
— Выборы главы Руновского сельского поселения Кировского муниципального района;
— Выборы депутатов Думы Красноармейского муниципального района;
— Выборы главы Вострецовского сельского поселения Красноармейского муниципального района;
— Выборы главы Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района;
— Выборы главы Преображенского городского поселения Лазовского муниципального района;
— Выборы депутатов Думы Лесозаводского городского округа шестого созыва;
— Выборы депутатов Думы Надеждинского муниципального района шестого созыва;
— Выборы депутатов Думы Ольгинского муниципального района шестого созыва;
— Выборы главы Милоградовского сельского поселения Ольгинского муниципального района;
— Выборы депутатов Думы Партизанского городского округа седьмого созыва;
— Выборы депутатов Думы Партизанского муниципального района шестого созыва;
— Выборы депутатов Думы Пограничного муниципального района шестого созыва;
— Выборы депутатов Думы Тернейского муниципального района шестого созыва;
— Выборы депутатов Думы Хасанского муниципального района шестого созыва;
— Выборы главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района;
— Выборы депутатов Думы Хорольского муниципального района;
— Выборы депутатов Думы Яковлевского муниципального района шестого созыва;
— Выборы главы Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального района;
— Досрочные выборы главы Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района;
— Выборы главы Александровского сельского поселения Спасского муниципального района;
— Выборы главы Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района;
— Выборы главы Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района;
— Выборы главы Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района, назначенным на 9 сентября 2018 года, по следующим расценкам:
|
Наименование
|
Формат
|
Бумага
|
Цветность
|
Количество
|
Стоимость
|
Листовки
|
А4
|
мел. 115 гр.
|
4+4
|
1000
|
8300р.
|
А6
|
мел. 115 гр.
|
4+4
|
1000
|
7300р.
|
Листовки
|
А4
|
мел. 115 гр.
|
4+0
|
1000
|
6191 р.
|
А6
|
мел. 115 гр.
|
4+0
|
1000
|
5558р.
|
Плакаты
|
А2
|
мел. 115 гр.
|
4+0
|
1000
|
12656р.
|
А3
|
мел. 115 гр.
|
4+0
|
1000
|
7235р.
|
Широформатная печать
|
3:6
|
банер
|
4+0
|
1
|
4700
|
Объявления
|
До А2
|
мел. 115 гр.
|
1+0
|
3000
|
9950р.
Обращаться по адресу: Батарейная 3а,офис 415, телефоны: +7(423)200-55-18, 8 964 434 16 68.
e-mail: smt-group@mail.ru, сайт:www.strekoza.vl.ru.
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