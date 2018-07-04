Владивосток привыкает к хорошему: театр оперы, концертно-спортивный комплекс, медцентры

"Фетисов Арена". Фото: ИА PrimaMedia

Трудно представить, что еще 5 лет назад в городе не было этих крупных культурных и социальных объектов

4 июля, PrimaMedia. День рождения Владивостока, отмечаемый ежегодно в первых числах июля, — отличный повод обратить внимание на то, как изменился город за последние годы. Корреспонденты ИА PrimaMedia предлагают свою версию пяти крупнейших социально значимых объектов, построенных во Владивостоке за 5 лет – с 2013 по 2018 год.

Перинатальный центр

Крупнейший на Дальнем Востоке перинатальный центр открылся во Владивостоке в начале сентября 2014 года. Он находится неподалеку от бухты Патрокл и улицы Борисенко. Это современная клиника, целью которой является квалифицированная и своевременная помощь беременным и роженицам с разнообразными патологиями, и, как следствие, снижение материнской и младенческой смертности. В перинатальном центре уже есть позитивная статистика: ежемесячно здесь принимают и выхаживают от 30 до 40 маловесных недоношенных малышей, а в год здесь появляется почти 450 "ранних пташек". В 2017 году в перинатальном центре родилась пятерня – этот случай пока единственный, а вот двоен и троен появилось довольно много.

Краевой перинатальный центр. Фото: ИА PrimaMedia Краевой перинатальный центр. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Сегодня перинатальный центр согласно приказу о маршрутизации принимает пациентов со всех уголков Приморского края. Врачи имеют успешный опыт работы с конфликтными беременностями, выхаживают проблемных малышей, вес которых едва достигает 600 граммов. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей оказывает специализированную помощь доношенным и недоношенным новорожденным с разнообразной перинатальной патологией. Круглосуточное наблюдение за детьми осуществляет дежурный врач — неонатолог и медицинские сестры.

В центр попадают и женщины в высокой степени риска – количество операций кесарева сечения достигает почти 40%.

Медицинский небоскреб

Один из корпусов Тихоокеанского медицинского университета, расположенный на остановке "Некрасовская", в 2015 году преобразился. Проект капитальной реконструкции включил строительство высокого нового здания на месте старого. Средства на модернизацию – порядка 700 млн рублей — были выделены из федерального бюджета.

Студенты и преподаватели начали обживать 14-этажный "медицинский небоскреб" в начале 2016 года. Сюда перебрались кафедры, которые располагались в корпусе №2 до масштабного ремонта: клинической психологии, общепсихологических дисциплин, фармакологии, экономики, английского языка и другие.



Новый корпус медицинского университета. Фото: ИА PrimaMedia

Гордость университета – симуляционно-аккредитационный центр, оснащенный самым современным обучающим оборудованием.

Педагоги отмечают, что здание не просто красивое, оно еще и просторное, удобное и безопасное. За порядком через камеры видеонаблюдения следит служба охраны. Работает несколько лифтов, в том числе и для людей с ограниченными физическими возможностями. Кстати, для последних на каждом этаже есть специальные душевые и санузлы с широкими дверными проемами – чтобы проехала коляска.

Онкологический диспансер

Новый краевой онкодиспансер стал приморским "долгостроем", начатым в 2013 году. Активные строительные работы на объекте проводились в 2013-2014 годах и шли за счет средств федерального бюджета. Однако из-за проектных просчетов средств на полную достройку не хватило, и в 2015 году строительные работы были остановлены. Стройка возобновилась в 2016 году, при этом пришлось сменить подрядчика, так как прежний с задачей не справился. В 2018 году строительство онкодиспансера все-таки завершилось, сейчас в нем ведут наладку медицинского оборудования, и 1 сентября новое лечебное учреждение начнет работать. Оно находится в тихом зеленом районе Второй речки, где сосредоточены и другие крупные больницы.

Корпуса нового онкодиспансера. Фото: ИА PrimaMedia Корпуса нового онкодиспансера. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Онкологический диспансер состоит из лечебно-диагностического и палаточного корпусов. Стационар предполагает одновременное размещение до 40 пациентов.

В лечебно-диагностическом корпусе планируется расположить радиотерапевтическое отделение, отделения брахитерапии, радиоизотопной диагностики и химиолучевой терапии. Будут установлены два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения лучевой терапии, оборудование для брахитерапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Оперный театр

Театр оперы и балета был достроен и открыт во Владивостоке в 2013 году, расположившись на улице с благозвучным названием Фастовская, но в портовом районе с неблагонадежным бэкграундом, ранее считавшемся окраиной. Новый театр, как и Золотой мост, изрядно исправил реноме полуострова Голдобина (в простонародье – Чуркина). В качестве образца проектировщики ориентировались на южнокорейский театр оперы города Коян — один из самых современных. Стеклянный фасад выполнен по принципу "куба в кубе". В театре два зала: большой, в форме подковы с четырьмя ярусами балконов — на 1500 мест. Малый зал рассчитан на 300 мест.

Приморская сцена Мариинского театра на улице Фастовской. Фото: ИА PrimaMedia Приморская сцена Мариинского театра на улице Фастовской. Фото: ИА PrimaMedia Приморская сцена Мариинского театра на улице Фастовской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

За свою недолгую пока историю опера Владивостока дважды поменяла название и статус. Изначально это был Приморский театр оперы и балета, но в 2016 году перешел в федеральное подчинение, официально став Приморской сценой Мариинского театра. Этот ход позволил снять нелегкое обременение с бюджета Приморья – содержание оперы ежегодно обходилось примерно в 300 млн рублей.

Благодарные зрители зачастили в оперу буквально с момента ее открытия. Демократичная ценовая политика театра делает постановки доступными для граждан любого достатка. К тому же театр время от времени устраивает социальные акции для организованных групп детей из интернатов и социально-реабилитационных центров.

На сцене приморской "Мариинки" уже были представлены такие всемирно известные оперные и балетные постановки, как "Кармен", "Щелкунчик", "Пиковая дама", "Жизель", "Спящая красавица", "Тоска", "Травиата" и другие. Традиционным стал ежегодный фестиваль классики "Мариинский" с участием столичных и зарубежных звезд. В 2018 году третий по счету фестиваль "Мариинский" будет проходить с 25 июля по 8 августа.

"Фетисов Арена"

Владивостокцы уже привыкли ездить в пригородный концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена" на хоккейные матчи, большие концерты и ледовые шоу, собирающие тысячи зрителей. 25 минут из центра города – и никаких проблем с парковкой, въездом, выездом: просторная территория вокруг "Фетисов Арены" позволяет приезжать на своих автомобилях хоть всем зрителям. Вдобавок из города около 10 автобусных рейсов пролегают через "Фетисов Арену", а в дни крупных событий запускают специальные шаттлы из города и обратно.



КСК "Фетисов Арена". Фото: ИА PrimaMedia

Концертно-спортивный комплекс, построенный в 2013 году и ставший домашней ареной клуба КХЛ "Адмирал", был назван в честь легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, члена Совета Федерации от Приморского края. Основным инвестором строительства выступил "Газпром".

Здание рассчитано на проведение массовых мероприятий с участием до 7 тысяч человек. На сегодня это – самая крупная закрытая концертная площадка Владивостока. Здесь выступали Земфира, Юрий Шевчук, Ёлка, рэппер Баста, группа "Ленинград" и другие популярные и всенародно любимые артисты.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.