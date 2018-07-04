Как же показатели? Депутаты ЗС ПК раскритиковали доклад департамента дорожного хозяйства

Народные избранники раскритиковали доклад департамента дорожного хозяйства. Фото: ИА PrimaMedia

Народных избранников не впечатлил доклад об исполнении государственной программы по развитию транспортного комплекса Приморского края

4 июля, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморского края раскритиковали доклад и.о. директора департамента дорожного хозяйства о реализации государственной программы по развитию транспортного комплекса Приморья на 2013-2021 годы, который был представлен на комитете по экономической политике. Народные избранники остались недовольны сроками ремонта дорог, контракты по которым в этом году, кстати, еще не заключены. Их также не впечатлило выступление Дмитрия Дементьева, в докладе которого не было никаких показателей по эффективности реализации данной программы, сообщает ИА PrimaMedia.

— Большая часть финансовых средств будет направлена на содержание автомобильных дорог (2,76 млрд рублей), на их ремонт – 1,5 млрд, на устранение последствий паводка и тайфуна "Лайонрок" — 943 млн рублей, на строительство и реконструкцию автодорог – 5,8 млрд , также на реализацию проекта безопасных и качественных дорог – 1,4 млрд рублей, — отчитался депутатам Дмитрий Дементьев.

Согласно докладу, в этом году продолжится строительство дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке 18-40 км, а также ремонт трех мостовых переходов через реки Крыловка, Кроуновка и Литовка. По обещаниям Дмитрия Дементьева, мосты должны быть готовы к эксплуатации уже в октябре, ноябре и декабре 2018 года соответственно. Кроме этого, ведется строительство дорожной инфраструктуры в рамках обеспечения соответствующих обязательств Приморского края перед резидентами ТОР "Надеждинская" и "Михайловский". В мае нынешнего года уже получено разрешение на ввод двух участков: Зима Южная – Новый – Де-Фриз и Михайловка – Турий Рог – Некруглово. Еще около 10 км дорог появятся до конца года вдоль границ и до границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье".

Как выяснили депутаты в ходе обсуждения, несмотря на озвученные объемы финансирования дорожных работ, обещать приморцам, что в ближайшее время они будут ездить по хорошим трассам – преждевременно. Из 17 тысяч километров автодорожной сети Приморья, только 7 тысяч имеет асфальтобетонное покрытие, а из 1611 мостов, имеющихся в крае, около 600 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Парламентарии акцентировали внимание на том, что объемы и темпы ремонтных работ в Приморье не дотягивают до норматива, а также отметили неполное освоение средств, выделяющихся из бюджета на дорожную инфраструктуру, и нехватку предприятий, которые занимаются дорожной деятельностью.

Были претензии и к самому выступлению и.о. директора департамента дорожного хозяйства. Председатель комитета по экономической политике Сергей Ищенко попросил впредь добавлять в доклад какие-то наглядные пособия, выкладки и анализ.

— Доклад – это, конечно, хорошо и спасибо вам, что заранее нам его прислали, мы успели с ними ознакомиться, но не нужно его перечитывать, — отметил Сергей Ищенко. — Нам бы хотелось, чтобы вы делали доклад с выкладкой, анализом, желательно, чтобы была хотя бы пара графиков обзорных, чтобы мы понимали, что у нас вообще делается в Приморском крае.

Его поддержал и коллега по комитету Евгений Костюков.

— Большой текст, одни цифры, в которых говорится об освоении либо не освоении, а что сделано? Я оценку сейчас поставить не могу, мне нужны показатели, — высказал свое мнение Евгений Костюков. — Без показателей нет смысла обсуждать.

После ряда вопросов народные избранники решили принять доклад к сведению, а также запросить дополнительные сведения по показателям эффективности работы департамента.