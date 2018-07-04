Николай Патрушев: Транспорт - уязвимое место для терактов на Дальнем Востоке

Совещание по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке. Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

По его словам, причиной этому является слабая работа по оценке уязвимости объектов и квалификация ответственных за безопасность перевозок

4 июля, PrimaMedia. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства на Дальнем Востоке уязвимы для терактов. Уязвимость транспортных объектов растет из-за слабой инженерной укомплектованности и отсутствия охранных систем, а также малого количества охранников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании, посвященном вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник, 3 июля, провел в Камчатском крае совещание по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке. Главные темы встречи – повышение транспортной безопасности и улучшение экологической обстановки в макрорегионе. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Приморского края Андрей Тарасенко.



Совещание по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке. Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

Патрушев раскритиковал работу по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что процедуру классификации и оценки уязвимости прошли только 92% объектов в округе. "Очень медленно утверждаются планы обеспечения транспортной безопасности. Почти 90% объектов транспортной инфраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не имеют", — цитирует его ТАСС.

Секретарь Совбеза отметил, что есть проблема с квалификацией ответственных за безопасность перевозок. Более половины из них не имеют специальной профессиональной подготовки. Это, по словам Патрушева, грозит тем, что они не смогут адекватно отреагировать на угрозы, в том числе террористические.

Как пишет РБК, уязвимость транспортных объектов растет из-за слабой инженерной укомплектованности и отсутствия охранных систем, а также малого количества охранников. Вместе с тем секретарь Совбеза подчеркнул, что принятые в последние годы меры смогли обеспечить безопасность на объектах транспорта.



Совещание по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке. Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

Кроме этого он отметил, что для предотвращения таких случаев в регионах должно быть организовано взаимодействие всех исполнительных и контрольно-надзорных органов и служб. По словам Николая Патрушева, сегодня в субъектах принимаются соответствующие меры, благодаря которым удалось не допустить осложнения оперативной обстановки на транспорте. Однако эту работу необходимо совершенствовать.

"Следует безотлагательно провести инвентаризацию систем транспортной безопасности населения на всех видах транспорта. При этом важно провести категорирование всех объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и провести дополнительные проверки их уязвимости", – обозначил Николай Патрушев.



Совещание по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке. Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

Обсудили на совещании и состояние окружающей среды в регионах Дальнего Востока. Николай Патрушев отметил низкий уровень экологической культуры, несоблюдение хозяйствующими субъектами норм природоохранного законодательства, медленное внедрение энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях, деградация водных экосистем, отсутствие эффективной системы обращения с отходами, а также лесные пожары и незаконная вырубка лесополосы, сообщает администрация Приморского края.

По мнению Юрия Трутнева, необходимо привлекать к охране окружающей среды население. В частности, следует скорректировать законодательство таким образом, чтобы любительские снимки, фиксирующие правонарушение в сфере природоохранного законодательства, могли выступать доказательством в суде, считает он.