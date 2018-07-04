День рыбака. Фото: пресс-служба администрации Находки

Находка отметит День рыбака большим городским праздником

Народные гулянья пройдут 8 июля на побережье озера Ливадийского

4 июля, PrimaMedia. Работники рыбодобывающих и рыбообрабатывающих компаний, жители и гости Находки по традиции соберутся 8 июля в микрорайоне Ливадия на празднование Дня рыбака. Именно здесь базируется наибольшее количество находкинских предприятий – виновников торжества. Народные гулянья пройдут на побережье озера Ливадийского. Организаторы подготовили разнообразную программу, которая не даст заскучать людям самого разного возраста, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Стартует праздник в 10.00. На сцене выступит находкинский муниципальный духовой оркестр, вокальные и танцевальные коллективы, воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Ливадия". В 11.10 начнется театрализованное представление с участием Нептуна. Зрители примут участие в играх и конкурсах. На 11.50 запланирована торжественная часть. Представители администрации Находки и руководители рыболовецких предприятий поздравят горожан с профессиональным праздником и наградят лучших работников отрасли. Кульминацией гуляний станет концертная программа кавер-группы "Койн" (г. Владивосток). В 14.40 зрителей ждут живой звук и всем известные рок-хиты. Продолжится праздник дискотекой.

Кроме того, 8 июля в микрорайоне Ливадия в рамках празднования Дня рыбака состоится финал соревнований по мотокроссу. В 10.00 на специальную трассу рядом с озером Ливадийским выйдут экстремалы со всего Приморского края. Зрители увидят прохождение профессионалами виражей и трамплинов, выталкивающих спортсменов на высоту до трех метров. Награждение победителей состоится на сценической площадке праздника в 12.15.

Дню рыбака посвятят спортивные встречи картингисты Приморского края. Заезды стартуют 7 июля на участке улицы Пограничной. Для безопасности гонщиков и пешеходов трассу, отведенную для состязаний, перекроют на время проведения состязаний с 10.00 до 15.00.

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