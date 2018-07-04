Собаки. Фото: ИА PrimaMedia

Общественность требует возбудить уголовные дела на догхантеров во Владивостоке

Полиция, по словам активистов, не реагирует на их обращения, а животные продолжают гибнуть

4 июля, PrimaMedia. Эксперты Общероссийского народного фронта в Приморском крае добиваются реакции властей и правоохранительных органов на жестокое обращение с животными во Владивостоке. Как сообщила активист ОНФ Марина Разумова, представители Народного фронта установили, что в черте города неизвестные истребляют домашних животных. Так, на ул. Лесной неустановленные лица убили щенка, бросив тело животного возле дороги. Несмотря на обращения в полицию, решение о возбуждении уголовного дела так и не принято, передает ИА PrimaMedia.

"От других активистов Общероссийского народного фронта нам поступает информация о том, что в Советском районе в северной части Владивостока, а также во Фрунзенском районе прямо в историческом центре города периодически происходят случаи умышленного отравления домашних животных", - подчеркнула Разумова.

По ее словам, кто-то специально разбрасывает отравленный корм в общественных местах, во дворах и на площадках. От этого могут пострадать не только домашние животные, но люди, в том числе дети.

Общественники направили заявление в полицию по факту произошедшего.

"Однако спустя несколько месяцев решение о возбуждении уголовного дела по материалу проверки так и не принято. Мы неоднократно обращались с жалобой в прокуратуру Советского района Владивостока, и надзорный орган подтверждал нашу правоту, отменив постановления должностных лиц полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, и возвращая материал на рассмотрение. Также начальнику отдела полиции внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства. Вместе с тем, время идет, а реакции властей на очевидные факты нарушений так и не последовала", – отметила Разумова.

По словам общественников, они намерены добиваться, чтобы власти более оперативно реагировали на подобные факты и пресекали деятельность живодеров. Представители ОНФ направили в прокуратуру Приморья новое обращение по факту бездействия сотрудников полиции.

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