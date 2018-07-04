Больница. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Финансирование здравоохранения Приморского края увеличили на 231,5 млн рублей

Средства направят на обеспечение приморцев лекарствами, покупку машин «скорой помощи» и оснащение ФАПов мебелью и медоборудованием

4 июля, PrimaMedia. Финансирование здравоохранения Приморского края увеличено на 231,5 млн рублей. Внесение поправок в краевой бюджет на 2018 год, предусматривающих увеличение социальных расходов, одобрено в трех чтениях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как уточнили в краевом департаменте здравоохранения, в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края", дополнительно 75 млн рублей направят на обеспечение приморцев лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей, 93,5 млн рублей поступят на приобретение машин "скорой помощи", 63 млн рублей – на оснащение ФАПов мебелью и медицинским оборудованием.

"Дополнительные средства по лекарственному обеспечению предусмотрели на приобретение жизненно важных препаратов для краевых льготников – инсулинов, противоопухолевых и других", – сообщили в ведомстве.

Также в этом году из бюджета Приморского края будут направлены средства на обеспечение полноценным питанием малообеспеченных беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет. В прошлом году по этой строке было израсходовано более 11 млн рублей.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что сейчас решается вопрос о возможности расширения мер поддержки детей, больных сахарным диабетом, в части использования инсулиновых помп и расходных материалов к ним. С таким предложением в ведомство обратились родители инсулинозависимых детей.

"Учитывая социальную значимость проблемы сахарного диабета у детей в Приморском крае, принимая во внимание опыт других регионов России, принято решение об усиление мер, направленных на оказание медицинской помощи детям с сахарным диабетом. В департаменте здравоохранения создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Специалисты просчитывают стоимость такой программы, после чего данные предложения будут представлены на бюджетную комиссию", – сообщила заместитель директора департамента Тамара Курченко.

В ведомстве отмечают, что средства из краевого бюджета на приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам могут быть выделены уже в следующем году.

Напомним, по данным Федерального регистра сахарного диабета в Приморском крае на 1 июня 2018 года зарегистрировано 397 детей, больных сахарным диабетом, из них 74 ребенку установлен инсулиновый дозатор (инсулиновая помпа). Все дети, состоящие на учете, страдают сахарным диабетом 1 типа и получают заместительную гормональную терапию (инсулинотерапию). В бюджете Приморья предусмотрены средства на ежеквартальную денежную выплату на приобретение расходных материалов к глюкометрам для детей, страдающих сахарным диабетом, воспитывающихся в семьях, среднедушевой доход которых ниже 33 469 рублей в месяц. Получателями ежеквартальной денежной выплаты сегодня являются 223 семьи. Расходы краевого бюджета на эту выплату в 2017 году составили 2,6 млн рублей.

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