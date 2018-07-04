Рыбаки просят Владимира Путина не перекраивать отраслевые правила ради одной компании

Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Аукционы по продаже крабовых квот, уверены авторы открытого письма президенту, спровоцируют в отрасли полномасштабный кризис

4 июля, PrimaMedia. Руководители крупнейших ассоциаций рыбопромышленников, представляющих все "рыбные" регионы России, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить изменения базовых основ отраслевого законодательства — так называемого "исторического принципа" распределения прав доступа к промысловым ресурсам, сообщает ИА PrimaMedia. По мнению авторов и подписантов открытого письма главе государства, опубликованного 3 июля на сайте Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), предполагаемое изъятие значительной доли квот на добычу крабов может поставить отрасль на грань глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса, причем, по оценке рыбаков, "аукционные инициативы" продвигаются правительством в интересах исключительно одной конкретной рыбодобывающей компании.

Напомним, что 21 июня инициатива по выводу части крабовых квот из действия "исторического принципа" рассматривалось на совещании у курирующего АПК и рыболовство вице-премьера Алексея Гордеева. За аукционы, сообщают участники совещания, краба высказались представители ФАС и ФСБ, а также представитель "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК была единственной компанией, приглашенной на совещание у вице-премьера, остальное отраслевое сообщество представляли руководители ассоциаций). А 22 июня вопрос рассматривался у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, причем без участия представителей отраслевого сообщества.

Ссылаясь на источники в кабмине, отраслевая пресса сообщала, что правительство рассматривало два варианта изъятия половины крабовых квот из "исторического принципа": продажа 50% квот на аукционе с условием для победителей построить новые краболовные суда или же продажа 30% квот на аукционе безо всяких обременений и включение 20% крабовых ресурсов в программу так называемых "инвестиционных квот", при которой предприятие может рассчитывать на соответствующую долю квоты после введения в эксплуатацию нового судна или берегового предприятия.

Авторы открытого письма президенту отмечают, что правительство, скорее всего, склоняется ко второму варианту – то есть к повторной продаже части крабовых квот на аукционах (все распределенные в настоящее время доли квот на добычу крабов уже были приобретены компаниями на аукционах – ред.) и передачи 20% ресурса на инвестиционные цели. Рыбная же отрасль страны, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев, выступает за сохранение единого подхода к распределению всех видов биологических ресурсов.

Авторы письма информируют президента РФ, что "инициаторы" изменений правил игры в рыболовстве избегают открытого обсуждения темы, используя при этом тактику искажения и замалчивания существенных для понимания идущих в отрасли процессов фактов. Речь, в частности, идет о двукратном занижении налоговой отдачи рыбохозяйственного комплекса (Минфин говорит о 42 млрд рублей в год, "инициаторы" — о 21 млрд) и игнорировании проектов по строительству новых рыбопромысловых судов, в которые рыбопромышленники активно инвестируют собственные средства (авторы письма оценивают эти инвестиции в 75 млрд рублей).

Между тем, отмечают авторы, информация о готовящихся изменениях в системе распределения промысловых ресурсов уже негативно повлияла на кредитование отрасли – банки стали очень осторожны в предоставлении кредитных ресурсов рыбопромышленников, процентные ставки уже пошли вверх.

В тексте письма также говорится о том, что первоначально с предложением изменить систему распределения крабовых квот в пользу аукционов выступило руководство ООО "Русская рыбопромышленная компания".

"Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к Вам с просьбой остановить затеваемую в интересах одной рыболовной компании перекройку отраслевого законодательства и поручить Правительству Российской Федерации обеспечить стабильность базовых принципов работы важнейшей отрасли, стабильность работы предприятий, которые действуют в отдаленных территориях нашей страны", — завершают свое письмо авторы.

Отметим, что от рыбопромышленного бизнеса, действующего на Дальнем Востоке, письмо подписали председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбоххозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов. Среди подписантов также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, председатель ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов, руководители крупнейших бизнес-объединений рыбаков Северного рыбопромыслового бассейна.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, идея изъять крабовые квоты из действия так называемого "исторического принципа" была изложена в письме президенту РФ еще в ноябре 2017 года. Согласно поручению Владимира Путина, госорганы – регуляторы отрасли (Минсельхоз, Росрыболовство) подготовили финансовую модель продажи до 50% прав на промысел крабов на аукционах и собрали мнения и оценки бизнес-сообщества по поводу инициативы.

Отрасль предсказуемо ответила резким неприятием "аукционных инициатив", закрепив свою позицию в решении IV Съезда рыбаков (прошел Москве в феврале 2018 года). Отраслевое сообщество уверено, что изъятие хотя бы одного объекта промысла из системы "исторического принципа" распределения квот чревато серьезным коллапсом для всего рыбохозяйственного комплекса страны – в виде банкротств предприятий, заморозке инвестиционных программ, падением кредитного доверия со стороны банков, ростом безработицей и потерей квалифицированных кадров.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) еще 21 ноября 2017 года единодушно высказался в защиту "исторического принципа" как гаранта устойчивого развития отрасли, подтвердив свою позицию в новом составе в апреле 2018 года. Рыбопромышленников поддержал ряд руководителей приморских регионов ДФО и СЗФО — врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), согласно прогнозному анализу которого выгоды от вывода биоресурса из "исторического принципа" и продажи прав на его добычу на аукционах – сомнительны, тогда как общие издержки для государства от такого решения – реальны и очень существенны.

Также напомним, что основными владельцами ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) до апреля 2018 года были Глеб Франк (зять миллиардера Геннадия Тимченко, сын бывшего министра транспорта РФ и генерального директора "Совкомфлота" Сергея Франка) и Максим Воробьев (сын зампреда Совета Федерации и брат губернатора московской области). 17 апреля Воробьев вышел из числа учредителей РРПК, продав свою долю Франку, которому в настоящее время принадлежит 89,95% уставного капитала общества. Отметим также, что гендиректор РРПК Андрей Тетёркин является членом "рыбной" комиссии правительства РФ.

В настоящее время в холдинг, управляемый РРПК, входят ранее приобретенные Франком и Воробьевым ОАО "ТУРНИФ", ЗАО "Интрарос", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "Имлан" и ООО "Пелагиаль". Флот холдинга – 12 судов различного типа, основные объекты промысла — минтай (14,5% долей квот в ДВ-бассейне) и тихоокеанская сельдь (около 10% общероссийского вылова).