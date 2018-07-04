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Свинина. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Приморцы могут приобрести килограмм свинины за 210 рублей

Торговые сети региона снижают цены на мясо

4 июля, PrimaMedia. Приморцы могут приобрести килограмм свинины за 210 рублей. За неделю в некоторых торговых сетях свинина подешевела в среднем на 100 рублей, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте лицензирования и торговли.

"Например, в супермаркете “Фреш 25” цена на свинину упала на 130 рублей – до 300 рублей за килограмм. В “Трех котах” наблюдается снижение цены на 110 рублей – до 405 рублей", – сообщили специалисты.

Самые выгодные цены на свинину удерживает супермаркет "Реми", здесь килограмм замороженного мяса можно приобрести за 210 рублей.

Отметим, недавно группа компаний "Русагро" завезла в Приморье первую партию племенных свиней. Всего до конца декабря планируется завезти более 3 тысяч животных. Первая товарная продукция будет произведена уже в феврале 2019 года, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год. Развитие животноводства ведется в регионе в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

"Реализация проекта позволит создать рабочие места и обеспечить внутренний рынок охлажденным мясом по доступной цене", – подчеркнул вице-губернатор Валентин Дубинин.

Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу Андрей Тарасенко. С этой целью

"Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя", – подчеркнул глава Приморья.

Подчеркнем, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.

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