Тайфун. Фото: pixabay.com

Не успели оправиться: новый мощный тайфун угрожает Приморью

Однако шторм может миновать Приморский край из-за изменений в траектории

4 июля, PrimaMedia. Новый мощный тайфун может прийти в Приморский край через полторы недели из-за зарождения в приэкваториальной зоне Тихого океана тропического циклона. Через два дня, 6 июля, он может перейти в стадию тропического шторма и повернуть на северо-запад. Однако, по словам синоптиков, о дальнейшей траектории и степени влияния на погоду Приморья говорить еще рано. Не исключено, что расчетные траектории будут меняться, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В течение ближайших 1,5 — 2 суток образовавшееся тропическая депрессия, углубляясь, будет медленно смещаться в западном направлении. Примерно 6 июля она может перейти в стадию тропического шторма и повернуть на северо-запад.

Предположительно в начале следующей недели вихрь может выйти на акваторию Восточно-Китайского моря. Здесь он снова изменит направление движения и станет смещаться на север, северо-восток. Ориентировочно в середине следующей недели тайфун может подойти к Корейскому проливу.

При поступлении новых данных прогнозы перемещения вихря будут уточняться. На сегодня ясно одно: в ближайшие 7 — 10 суток выхода нового тайфуна на Приморский край не ожидается.

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