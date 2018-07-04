. Фото: городской портал VL.ru

Не сдержались частники: цена за литр бензина на ДВ перевалила за 50 рублей

Подорожание вопреки всему зафиксировали журналисты из Владивостока

4 июля, PrimaMedia. Журналисты из Владивостока зафиксировали рост цен на бензин. Стоимость литра АИ 98 на одной из заправок столицы Приморья перевалила за отметку в 50 рублей, передает ИА AmurMedia

Рост цен заметили авторы городского сайта VL.ru. По их данным сдерживают цены на "июньском" уровне только крупные федеральные сети АЗС. Местные сети автозаправок продолжают удивлять автомобилистов.

Например, в сети "Октант" стоимость литра 98 и дизтоплива перевалила за отметку в 50 рублей: 50,57 и 50,59 рублей соответственно. Прибавка за три недели составила 6,3% и 1,6%. Цена АИ-92 выросла на 50 копеек, а АИ 95 на 3 рубля за литр.

Не сильно уступают в ценовой гонке другие частные сети АЗС.

Напомним, после стремительного роста цен на бензин в мае этого года, Правительство России приняло решение о снижении акцизов на топливо в стране. После этого, была достигнута договоренность с ведущими компаниями страны о "заморозке" цен на топливо.

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