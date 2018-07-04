Путин расширил Свободный порт Владивосток

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Режим СпВ распространился на Советскую Гавань

4 июля, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань. Соответствующий документ опубликован на едином портале правовой информации. Изменения приняла Госдума 21 июня, Совет Федерации утвердил 27 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

На территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в рамках СпВ планируется реализовать 15 инвестиционных проектов, которые позволят создать 1,8 тысяч рабочих мест. Стоит отметить, что объем частных инвестиций оценивается в 54 млрд рублей. Предполагается, что за 2022-2029 годы совокупный объем поступлений налогов и сборов в бюджет РФ составит 4,3 млрд рублей.