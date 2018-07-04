Санитарная авиация. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

На санитарную авиацию в Приморье добавили 25 млн рублей

Это позволит оказать своевременную медицинскую помощь еще большему числу жителей отдаленных территорий края

4 июля, PrimaMedia. Субсидии из бюджета Приморья на работу санитарной авиации увеличили на 25 млн рублей в 2018 году. Это позволит оказать своевременную медицинскую помощь еще большему числу жителей отдаленных территорий края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщила вице-губернатор Татьяна Казанцева, в результате внесения соответствующих корректировок в краевой закон о бюджете общий объем субсидий на работу санитарных вертолетов в Приморье в этом году составит 396 млн рублей.

По словам заместителя главы региона Павла Серебрякова, с начала 2018 года санитарная авиация совершила 87 вылетов. В районные больницы и краевые лечебные учреждения во Владивостоке из небольших отдаленных поселков вертолетами своевременно доставлены 84 тяжелобольных пациента, еще 10 пациентов проконсультированы на месте.

"В мае, например, география полетов была особенно широкой. Наши специалисты вылетали более 20 раз в Спасск-Дальний, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Находку, поселки Кавалерово, Лучегорск, Черниговка, Пластун, села Владимиро-Александровское и Пертычиха в Тернейском районе. Пациенты были эвакуированы с инфарктами, инсультами, травмами и прочими заболеваниями", – отметили в Центре медицины катастроф Приморья.

По данным краевого департамента здравоохранения, общий налет часов двух воздушных "скорых" составил на сегодняшний день 292 часа 26 минут.

Татьяна Казанцева отметила, что согласно последней корректировке сумма доходов краевого бюджета увеличена более чем на 4 млрд рублей, в том числе благодаря налоговым и неналоговым поступлениям, а также федеральным дотациям. Это позволило увеличить и расходную часть по ряду социальных статей.

Напомним, в Приморье уже третий год работает санитарная авиация в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края". Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй – в пригороде Владивостока.

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