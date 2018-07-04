Социальные некоммерческие организации поддерживают в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Из городского бюджета для НКО выделено 2,4 млн рублей

4 июля, PrimaMedia. Восемь НКО Артема получили субсидии из бюджета округа на реализации своих проектов. В этом году на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческих организациям из бюджета АГО было выделено 2,4 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Каждая из претендующих организаций могла рассчитывать на не более чем 15% от фонда. Сумма субсидии зависела от количества баллов, выставленных НКО всеми членами комиссии.

Так, 350 тысяч рублей выиграл проект общества инвалидов города Артема "Сила жизни". Весь проект состоит из четырех основных составляющих, которые требуют финансовых затрат. Первая статья расходов предполагается на оплату теплоснабжения помещения. Вторая — на проведение мероприятий и оказание социальной помощи в декаду инвалидов, третья — на проведение праздничного гала-концерта с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, и еще одна — на содержание специального автобуса для перевозки инвалидов-колясочников на спортивные и другие социально значимые мероприятия.



Социальные некоммерческие организации поддерживают в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

"Спортивный клуб единоборств "Артём-Самбо" получил 270 тысяч рублей также на оплату отопления в помещение спортивного зала.

Фонд поддержки и развития самбо получил 197 тысяч рублей в помощь реализации своего проекта "Дружба в формате самбо". Проект направлен на организацию совместных выездных тренировок спортсменов разных национальностей и ознакомление участников проекта с культурой и традициями разных народов. В целях проекта – формирование у борцов уважения к культурным традициям многонационального народа России. Полученный гранд от администрации округа пойдет на транспортные услуги и на техническое обеспечение открытого турнира АГО "Артем — город дружбы".

Субсидию в размере 246 тысяч рублей получила детско-юношеская спортивная общественная организация яхт-клуб "Риф". Полученные деньги организация потратит на приобретение необходимого оборудования для яхт. Представленный проект "ПАРУС – это жизнь 2.0" — это продолжение проекта прошлого года, направленного на популяризацию парусного спорта и повышение престижа здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.

Артемовская организация Всероссийского общества слепых получила поддержку от администрации в размере 221 тысячи рублей для реализации своего социального проекта "Дорога к свету".

Для участия во всероссийских экологических слётах и акциях за пределами региона в рамках проекта "Зажигай, чтоб не погасло" экологическая детско-юношеская организация "Радуга" выиграла 238 тысяч рублей.



Социальные некоммерческие организации поддерживают в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Спортивная общественная организация "Федерация самбо и дзюдо города Артёма" потратит полученные 233 тысячи рублей на приобретение специализированных тренажеров и матов для возможности тренировок лиц с ограниченными возможностями.

Также администрация поддержала субсидией в размере 132 тысячи рублей "Союз активной молодёжи" с их проектом "Молодёжь Артёма – Артёму". Суть проекта заключается в проведении велоквеста в рамках Дня города. По задумке разработчиков проекта любителям велоспорта будет предложено пройти задания, посетив памятники и мемориалы округа.

Суммы субсидий покрывают лишь часть затрат на воплощение в жизнь проектов некоммерческих организаций, но тем не менее, эти деньги значительно помогают общественникам в решение насущных финансовых вопросов. Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе осуществляется ежегодно, начиная с 2011 года.