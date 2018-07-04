Загранпаспорт. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Загранпаспорт и права нового образца обойдутся дороже

Соответствующий закон подписал президент Путин

4 июля, PrimaMedia. В России повышается госпошлина за выдачу документов с электронным чипом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ИА SakhalinMedia.

К примеру, за выдачу загранпаспорта нового поколения пошлина увеличится с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации для ребенка до 14 лет теперь нужно будет заплатить 2,5 тысячи рублей (ранее – 1,5 тысячи рублей). Водительское удостоверение нового поколения обойдется дороже на тысячу рублей — размер пошлины увеличен с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Выдача документа нового образца из пластика о регистрации транспортного средства теперь будет стоить 1,5 тысячи рублей. Пошлина здесь выросла в три раза.

Как сказано в официальном сообщении, увеличение размеров государственной пошлины вызвано ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения с электронным носителем информации.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Россиянам придется платить пошлины за посылки - Минфин назвал сроки

28 июня, 20:30
Пенсия вредит вашему здоровью – эксперт рассказал о причинах увядания

02 июля, 07:25

Жизнь курильщика в России подорожала с 1 июля

02 июля, 14:25

"Налог на осадки": россиян обязали платить за дождь

03 июля, 09:10

Ставшая знаменитой жующая троица претендует на талисманство российской сборной

02 июля, 12:20

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в июле

02 июля, 07:35

Роструд напомнил болельщикам сборной о том, как правильно опаздывать на работу
Рыбаки просят Владимира Путина не перекраивать отраслевые правила ради одной компании
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia