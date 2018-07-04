Загранпаспорт и права нового образца обойдутся дороже

Загранпаспорт. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Соответствующий закон подписал президент Путин

4 июля, PrimaMedia. В России повышается госпошлина за выдачу документов с электронным чипом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ИА SakhalinMedia.

К примеру, за выдачу загранпаспорта нового поколения пошлина увеличится с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации для ребенка до 14 лет теперь нужно будет заплатить 2,5 тысячи рублей (ранее – 1,5 тысячи рублей). Водительское удостоверение нового поколения обойдется дороже на тысячу рублей — размер пошлины увеличен с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Выдача документа нового образца из пластика о регистрации транспортного средства теперь будет стоить 1,5 тысячи рублей. Пошлина здесь выросла в три раза.

Как сказано в официальном сообщении, увеличение размеров государственной пошлины вызвано ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения с электронным носителем информации.