Гребцы на «драконах» из разных стран сразятся за кубок губернатора Приморья в 15-й раз

Дракон - традиционный символ соревнований гребцов. Фото: ИА PrimaMedia

Международная регата будет проходить в бухте Новик 7 июля

4 июля, PrimaMedia. Приморские гребцы ведут усиленную подготовку к престижным стартам – 7 июля в бухте Новик на острове Русский состоится XV Международная регата "Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон". В этом году в гонках примут участие несколько китайских команд из Шанхая, Цзилиня, Гонконга и Макао, а также команда из Москвы, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами соревнований традиционно выступают краевая федерация гребли на байдарках и каноэ и спортивный клуб "Тигры Владивостока" при поддержке краевой администрации и АНО "Спортивный клуб острова Русский". Партнер мероприятия – Группа компаний "Славда".

Как отметил президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Жан Кузнецов, в этом году федерация отмечает сразу две знаменательные даты.

— В 2018 году исполняется 20 лет с начала развития гребли на лодках "дракон" в России. Первыми в нашу страну ее привезли из Китая в 1998 году гребцы из спортивного клуба "Тигры Владивостока". За несколько лет этот вид спорта набрал большую популярность. Приморские спортсмены добились большого успеха на международном уровне и не раз поднимались на пьедесталы чемпионатов мира, Европы и России. В крае стали ежегодно проводиться массовые соревнования по гребле на "драконах", а международная гребная регата "Кубок губернатора Приморского края" получила известность далеко за пределами России. В этом году кубок губернатора разыграют уже в 15-ый раз. За многолетнюю историю проведения эти соревнования стали масштабным спортивным праздником, объединяющим любителей гребли, спорта и здорового образа жизни, — подчеркнул Жан Кузнецов.



Кубок губернатора Приморского края по гребле на "драконах" в 2017 году. Фото: ИА PrimaMedia

В честь 15-летнего юбилея регаты подготовлена масштабная спортивная программа. За почетные награды кроме "драконьих" команд сразятся гребцы на сурфски — океанских байдарках и аутригерах – океанских каноэ, а также "саперы" — любители гребли на SUP-board.

Соревнования на "драконах" будут проходить в юношеском, женском, мужском и смешанном классах на десяти— и двадцатиместных лодках.

Ежегодно Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон" собирает свыше 500 участников и большое количество зрителей. Приморские спортсмены начинают готовиться к соревнованиям за несколько месяцев, выиграть в них очень престижно, так как среди участников – неоднократные чемпионы и призеры мира и Европы.

Наряду с профессиональными спортсменами в регате принимают участие и любители, и это лучшее подтверждение того, что гребля на лодках "дракон" стала по-настоящему народной, а ее традиции в Приморье крепнут с каждым годом.

Организаторы приглашают всех приезжать с семьями, друзьями, большими компаниями. Въезд автомобилей на территорию спортклуба острова Русский свободный. Стоит отметить, что в 2017 году погода на гонках за кубок губернатора была сырой и промозглой, однако в этот раз синоптики обещают солнце.

Кубок губернатора Приморского края по гребле на "драконах" в 2017 году. Фото: ИА PrimaMedia Кубок губернатора Приморского края по гребле на "драконах" в 2017 году. Фото: ИА PrimaMedia Гребцы на "драконах" во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.