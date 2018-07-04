Спорт. 12:20
Дракон - традиционный символ соревнований гребцов. Фото: ИА PrimaMedia
ЗОЖ

Гребцы на «драконах» из разных стран сразятся за кубок губернатора Приморья в 15-й раз

Международная регата будет проходить в бухте Новик 7 июля

4 июля, PrimaMedia. Приморские гребцы ведут усиленную подготовку к престижным стартам – 7 июля в бухте Новик на острове Русский состоится XV Международная регата "Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон". В этом году в гонках примут участие несколько китайских команд из Шанхая, Цзилиня, Гонконга и Макао, а также команда из Москвы, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами соревнований традиционно выступают краевая федерация гребли на байдарках и каноэ и спортивный клуб "Тигры Владивостока" при поддержке краевой администрации и АНО "Спортивный клуб острова Русский". Партнер мероприятия – Группа компаний "Славда".

Как отметил президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Жан Кузнецов, в этом году федерация отмечает сразу две знаменательные даты.

— В 2018 году исполняется 20 лет с начала развития гребли на лодках "дракон" в России. Первыми в нашу страну ее привезли из Китая в 1998 году гребцы из спортивного клуба "Тигры Владивостока". За несколько лет этот вид спорта набрал большую популярность. Приморские спортсмены добились большого успеха на международном уровне и не раз поднимались на пьедесталы чемпионатов мира, Европы и России. В крае стали ежегодно проводиться массовые соревнования по гребле на "драконах", а международная гребная регата "Кубок губернатора Приморского края" получила известность далеко за пределами России. В этом году кубок губернатора разыграют уже в 15-ый раз. За многолетнюю историю проведения эти соревнования стали масштабным спортивным праздником, объединяющим любителей гребли, спорта и здорового образа жизни, — подчеркнул Жан Кузнецов.

Кубок губернатора Приморского края по гребле на "драконах" в 2017 году

Кубок губернатора Приморского края по гребле на "драконах" в 2017 году. Фото: ИА PrimaMedia

В честь 15-летнего юбилея регаты подготовлена масштабная спортивная программа. За почетные награды кроме "драконьих" команд сразятся гребцы на сурфски — океанских байдарках и аутригерах – океанских каноэ, а также "саперы" — любители гребли на SUP-board.

Соревнования на "драконах" будут проходить в юношеском, женском, мужском и смешанном классах на десяти— и двадцатиместных лодках.

Ежегодно Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон" собирает свыше 500 участников и большое количество зрителей. Приморские спортсмены начинают готовиться к соревнованиям за несколько месяцев, выиграть в них очень престижно, так как среди участников – неоднократные чемпионы и призеры мира и Европы.

Наряду с профессиональными спортсменами в регате принимают участие и любители, и это лучшее подтверждение того, что гребля на лодках "дракон" стала по-настоящему народной, а ее традиции в Приморье крепнут с каждым годом.

Организаторы приглашают всех приезжать с семьями, друзьями, большими компаниями. Въезд автомобилей на территорию спортклуба острова Русский свободный. Стоит отметить, что в 2017 году погода на гонках за кубок губернатора была сырой и промозглой, однако в этот раз синоптики обещают солнце.

1 / 3

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Приморец Павел Комаров вновь стал победителем марафонского заплыва через Амурский залив

03 июля, 12:10

Розыгрыш Кубка Приморского края по SUP-бордингу состоялся у берегов Владивостока

30 июня, 20:30

Стритбольные площадки Владивостока: прорезиненные, асфальтовые, бесплатные

28 июня, 11:40

Марафонцы снова переплывут Амурский залив – в ластах и без ласт

26 июня, 18:10

Приморский наркодиспансер бесплатно помогает зависимым побороть тягу к наркотикам

25 июня, 16:30

Картина дня

Онлайн-кассы изъяли у малого бизнеса Приморья 400 млн рублей

12:25

Как же показатели? Депутаты ЗС ПК раскритиковали доклад департамента дорожного хозяйства

11:20

Не успели оправиться: новый мощный тайфун угрожает Приморью

10:45

Общественность требует возбудить уголовные дела на догхантеров во Владивостоке

03 июля, 17:55

Администрация Приморья возвращается к приватизации спустя 10 лет

03 июля, 12:30

У выборов губернатора Приморья появилось женское лицо
Рыбаки просят Владимира Путина не перекраивать отраслевые правила ради одной компании
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia