Как правильно выбрать онлайн-кассу для вашего бизнеса

Смарт-терминал "МТС Касса". Фото: предоставлено МТС

Подключайте смарт-терминал «МТС Касса» и используйте его широкие возможности

9 июля, PrimaMedia. До 1 июля почти весь малый бизнес из сферы торговли и общепита по закону должен был перейти на онлайн-кассы, которые передают информацию о покупках в налоговую через интернет. Нарушение закона грозит крупными штрафами. При этом налоговая уже предупредила о том, что на этот раз никакого “переходного периода” и иных поблажек для нарушителей не планируется, и количество рейдов в июле увеличится. Поэтому лучше не испытывать судьбу, а быстро подобрать онлайн-кассу — доступную по цене и удобную в работе.

Кто должен перейти на кассы

Во вторую волну “кассовой реформы” попал преимущественно малый бизнес в сфере торговли и общепита. Согласно требованиям 54-ФЗ, до 1 июля 2018 года на онлайн-кассы должны перейти ИП или организации, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или находятся на патентной системе налогообложения (ПСН), при этом работают в сфере торговли и общепита, имеют наемных сотрудников либо занимаются вендингом.



Отсрочку на год, до 1 июля 2019 года, получили ИП без наемных работников на ЕНВД или патенте в сфере торговли и общепита и предприниматели без наемных работников, которые занимаются вендингом.

Виды касс

Все онлайн-кассы по закону должны быть оборудованы фискальным накопителем (ФН) и модулем интернет-связи и делятся на три типа — автономная касса, фискальный регистратор и смарт-терминал (или "умная" касса).

Автономные (кнопочные) кассы выделяются невысокой ценой, но это единственное их преимущество — касса сама по себе может лишь печатать чеки, для остальных функций нужно подключение компьютера. Трудоемкая процедура занесения товаров в чек (нужно подключать кассу к компьютеру, назначать товарам коды и при продаже на кассе вводить их вручную). Большинство моделей не могут работать с алкоголем. Средняя стоимость “автономок” — около 15 тысяч рублей (с ФН на 15 месяцев).

Фискальные регистраторы требуют подключения к компьютеру, планшету или смартфону, что связано с дополнительными затратами. Чаще всего используются в крупных магазинах, торговых сетях.

Смарт-кассы имеют сенсорный дисплей и встроенный принтер для печати чеков. Стоят незначительно дороже “автономок” (разница от 3 тысяч рублей), при этом обладают внушительным функционалом и оптимально подходят для малого и среднего бизнеса. В некоторые модели встроены сканер штрих-кодов, терминал эквайринга и т.д.



Что такое онлайн-касса. Фото: предоставлено МТС

Как выбрать кассу

Чтобы правильно выбрать кассу, нужно учитывать следующие факторы:

Итоговая стоимость кассы, включая приобретение ФН, допоборудования, настройку, обучение персонала, заключение договора с ОФД и т.д.;

Широта ассортимента в вашем магазине. При продаже каждого товара на “автономках” продавцу нужно вбить на кассе присвоенный ему код, для этого вспомнить его либо посмотреть в тетрадке. А это дополнительное время ожидания покупателя и, как следствие, возможные очереди. Если товаров в ассортименте магазина более 50-ти, то продажа на автономках фактически невозможна, так как запомнить коды на такое количество товаров просто нереально.

Какая у вас торговля, мобильная или стационарная? Автономные кассы должны быть подключены к электросети, а вот некоторые смарт-терминалы могут работать без подзарядки от 10 до 24 часов (в зависимости от модели), то есть подойдут для курьерской доставки, выездной торговли и торговых точек, где случаются перебои с электричеством и т.д. Некоторые смарт-кассы позволяют не останавливать работу при отключении интернета и работают в режиме оффлайн, сохраняя информацию о продажах и мгновенно передавая ее в ФНС при появлении связи;

Проходимость торговой точки. Смарт-касса позволяет автоматизировать кассовые операции (например, быстрый поиск товара при продаже, расчет сдачи, предоставление скидки, отложенный чек, возврат). Также, благодаря удобному сенсорному экрану, касса помогает контролировать ход кассовых операций, не допускать ошибок, быстрее обслуживать покупателей;

Вид деятельности: например, большинство кнопочных касс не позволяют торговать алкоголем, а с 1 декабря 2019 года — еще и товарами, подлежащими обязательной маркировке (табачная продукция, одежда и обувь, духи и туалетная вода, постельное белье, фотокамеры, автомобильные шины и покрышки).



МТС Касса. Фото: предоставлено МТС

Штрафы

За неприменение онлайн-кассы после 1 июля 2018 года организациям грозит штраф от 30 тысяч рублей, ИП — от 10 тысяч рублей. За повторное неприменение ККТ магазин могут закрыть на срок до 90 суток.

Защитите свой бизнес от штрафов: установите онлайн-кассу в сроки, предусмотренные 54-ФЗ!

Легкий старт без лишних затрат

Обратите внимание на комплексные предложения от крупных разработчиков, чтобы сэкономить время и деньги, а заодно и полностью снять с себя заботы, связанные с установкой новой ККТ.

К примеру, покупая смарт-терминал "МТС Касса", вы получаете в комплекте пакет "Легкий старт", и в результате всего за 10 900 рублей без ФН (17900 с ФН на 15 месяцев) вам предоставляются:

бесплатное кассовое ПО (плата за которое не взимается по истечении акции);

договор с ОФД на 1 год;

настройка оборудования;

регистрация кассы в Федеральной налоговой службе (ФНС) — от вас нужна только электронная цифровая подпись, а если ее нет, МТС поможет ее оформить;

инструктаж сотрудников по работе с кассой и личным кабинетом.



МТС Касса. Фото: предоставлено МТС

Бизнес-клиентам доступны услуги более 2,5 тысяч сервисных инженеров по всей стране, которые готовы выехать на место к клиенту для настройки оборудования в торговых точках "под ключ". В комплекте с МТС Кассой вы также получаете круглосуточную техническую поддержку IT-специалистов, что позволит легко разобраться с новым оборудованием.

Используя МТС Кассу, вы не только выполняете требования законодательства, но еще и можете автоматизировать кассовые процессы, подключить товароучетный сервис, контролировать бизнес с помощью личного кабинета из любой точки мира и в итоге увеличить прибыль.

Как получить "Легкий старт":

С 14 июня до 31 августа 2018 года приобрести любую модель МТС Кассы в салонах МТС и на сайте kassa.mts.ru.