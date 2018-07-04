Лайнер Costa NeoRomantica станет плавучим отелем для гостей IV ВЭФ во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
ВЭФ-2018

Лайнер Costa NeoRomantica станет плавучим отелем для гостей IV ВЭФ во Владивостоке

На судне организуют питание и оказание потребительских услуг

4 июля, PrimaMedia. Круизный лайнер Costa NeoRomantica на своем борту разместит участников четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивосток в сентябре этого года. Об этом сообщил глава Приморья Андрей Тарасенко по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"На круизном судне около 600 номеров, из них уже примерно 400 зарезервировали организаторы форума", – подчеркнул руководитель края.

По его словам, лайнер прибудет в порт Владивостока 8 сентября. Утром следующего дня на нем будет работать комиссия по приемке судна. После этого оно будет открыто для гостей и проживающих.

Также на лайнере организуют питание и оказание потребительских услуг для гостей и участников форума. Кроме того, планируется задействовать деловую и развлекательную инфраструктуру судна для проведения мероприятий.

Отметим, руководитель Приморья возглавляет четыре рабочие группы в рамках организации ВЭФ: по подготовке мест размещения, по организации деятельности волонтеров, по транспортному обеспечению, по подготовке инфраструктуры Приморского края и Владивостока, включая транспортную, дорожную, инженерную, благоустройство города и края, медицинское и информационно-рекламное обеспечение.

Сегодня в крае ведется большая работа по подготовке форума. В частности, разработаны маршруты следования участников и гостей ВЭФ по участкам автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проводятся обследования дорог: аэропорт – международный терминал, поселок Новый – Де-Фриз – Седанка с низководным мостом (эстакадой), мостовой переход через бухту Золотой Рог, участки по трассам Хабаровск-Владивосток и Владивосток-Находка-порт Восточный, проходящие по гостевому маршруту.

Ведется работа по обеспечению устойчивой связи на объектах ВЭФ, водо— и электроснабжения, реализуются подготовительные мероприятия, связанные с организацией медицинского обслуживания гостей форума, проводится подготовка волонтеров. На сегодняшний день заявки на работу на ВЭФ подали более 1 тысячи приморских ребят и около 100 человек из других регионов Дальнего Востока. Всего планируется привлечь к работе на мероприятии около 530 волонтеров.

К настоящему времени опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2018. Ключевая тема форума в этом году – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

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