Путин подписал закон о приравнивании 1 дня в СИЗО к 1,5 дням в колонии. Фото: ИА PrimaMedia

Путин подписал закон о приравнивании 1 дня в СИЗО к 1,5 дням в колонии

Это не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с терроризмом преступления

4 июля, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает один день в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии. Об этом сообщается на портале правовой информации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Согласно закону, один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, за два дня при отбывании наказания в колонии-поселении, а также за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима.

При этом закон не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с терроризмом преступления. Кроме того, этот порядок не коснется осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена лишением свободы. В случае нахождения осужденного в штрафном или дисциплинарном изоляторе данное правило также не действует.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении применения наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

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