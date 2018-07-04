Подопечные ДГК – призеры корпоративного чемпионата РусГидро WorldSkills Russia Juniors. Фото: пресс-служба ДГК

Подопечные ДГК – призеры корпоративного чемпионата РусГидро WorldSkills Russia Juniors

Ребята лучше всех продемонстрировать навыки в области слесарных и электромонтажных работ

4 июля, PrimaMedia. Подопечные АО "Дальневосточная генерирующая компания", воспитанники детского дома №4 и №5 из Хабаровска Лола Карелина и Иван Капанов, завоевали серебряные медали на I Корпоративном чемпионате группы РусГидро WorldSkills Russia Juniors. Дети и их наставник — начальник службы средств измерений и стандартизации "Хабаровской генерации" АО "ДГК" Александр Мохов стали единственными представителями Дальнего Востока на соревнованиях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Чемпионат прошел в поселке Черемушки на базе Саяно-Шушенского учебно-производственного центра Корпоративного университета гидроэнергетики. На протяжении 5 дней 12 подростков из шести детских домов Саяногорска, Новосибирска, Перми, Невинномысска, Рыбинска и Хабаровска боролись за звание лучшего в компетенции "Электромонтажные работы".

Участникам было дано конкурсное задание, состоящее из трех модулей, чтобы ребята смогли продемонстрировать навыки в области слесарных и электромонтажных работ, знание разных видов электротехнического оборудования, понимание электрических схем и их алгоритмов работы.

Корпоративный чемпионат РусГидро WorldSkills Russia Juniors

Корпоративный чемпионат РусГидро WorldSkills Russia Juniors. Фото: пресс-служба ДГК

Первый модуль – монтаж электроагрегата, имитирующего работу подъемника грузов в трехэтажном здании. Здесь подросткам нужно было смонтировать кабеленесущие системы, элементы управления, распределительный щит и силовые разъемы на основе предоставленных схем. В следующем модуле участники разрабатывали программу управления подъемником в специализированной среде программирования. Третий модуль – поиск неисправностей, заранее внесенных в цепь.

По итогам соревнований команда из Хабаровска заняла второе место, набрав по сумме заданий 510 баллов, разделив серебро с командой из Саяногорска. Первое место c результатом в 542 балла завоевала команда из Новосибирска.

"Наши подопечные впервые участвовали в чемпионате такого уровня, они показали очень хорошие результаты. Второе место в таких серьезных соревнованиях – это признание и старания детей и трудов наставников. Очень важно, что дети не только оттачивают знания, но и приобретают опыт побед, работы над собой, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом АО "ДГК" Татьяна Вороная. – Этот опыт успеха очень важен для становления детей".

Чемпионат проходит уже не первый год, но именно в 2018 году он впервые прошел в полном соответствии со стандартами WorldSkills. Подготовку участников к соревнованиям проводили волонтеры РусГидро в рамках программы социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов "Молодая энергия". Воспитанники волонтёров Дальневосточной генерирующей компании успешно участвуют в чемпионатах профессионального мастерства по компетенции "Электромонтажные работы" с 2016 года.

РусГидро – единственная компания, которая представляет в конкурсах по профессиональному мастерству, включая чемпионаты по стандартам WorldSkills, команды, состоящие из воспитанников детских домов. На сегодняшний день программой РусГидро "Молодая энергия" охвачены более 500 воспитанников из 20 детских домов в регионах присутствия группы РусГидро.

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