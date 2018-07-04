Правительство РФ всемеро снижает нагрузку по оплате услуг по обращению с мусором. Фото: ИА PrimaMedia

Правительство РФ всемеро снижает нагрузку по оплате услуг по обращению с мусором

Снижена ставка платы за нагрузку на экологию

4 июля, PrimaMedia. Ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов снизят в семь раз, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФедералПресс.

Российское правительство приняло постановление о ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных ТКО. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, это позволит сильно снизить нагрузку потребителей.

Принятый правительством РФ нормативный правовой акт означает, что региональным властям придется пересмотреть предельные тарифы. Постановление предусматривает, что ставка будет уменьшена с 663,2 рубля до 95 рублей в 2018 году, а потом будет плавно повышаться на 15 % в течение семи лет (и составит 791,3 рубля в 2025 году).

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