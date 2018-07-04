«Восточный Порт» стал соорганизатором праздника для работников морского и речного флота

"Восточный Порт" выступил соорганизатором праздничных мероприятий. Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

Для всех гостей праздника выступили творческие коллективы, работали интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны

4 июля, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", выступил соорганизатором празднования Дня работников морского и речного флота, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Народные гулянья развернулись 1 июля на пляже Прикумск во Врангеле. Здесь собрались более 2 тысяч жителей Находкинского городского округа. Праздничную программу открыл духовой оркестр Муниципального центра культуры Находки.

Поздравить портовиков приехали почетные гости: депутат Государственной думы РФ Виктория Николаева, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, глава Находки Борис Гладких, председатель думы Находки Александр Киселев.



Поздравить портовиков приехали почетные гости. Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отметил, что с морем связана вся жизнь Находкинского городского округа. Портовое хозяйство, флот, судоремонтная промышленность сегодня играют ключевую роль в экономике города и вносят достойный вклад в его развитие.



Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко пожелал портовикам семь футов под килем. Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

"В 2017 году перевалка грузов в морских портах Приморья составила 120 млн тонн. Край постоянно расширяет свое присутствие на рынке мировых и отечественных грузоперевозок, модернизирует портовое хозяйство. Большая заслуга в этом работников морской отрасли. Благодарю вас за продолжение традиций морского братства и достойный вклад в процветание родного города и всего края. Такие люди, как вы, — гордость и слава Приморья", — подчеркнул Андрей Тарасенко, пожелав всем причастным к морскому делу семь футов под килем.

Всех, кто связал свою жизнь с морем и портами, поздравил глава Находки Борис Гладких.



Глава Находки Борис Гладких поздравил гостей праздника. Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

"Это большой праздник для нашего города, история которого неразрывна с морем, судоходными предприятиями и судоремонтными заводами, добрыми морскими традициями. Вместе с работниками судоходных компаний свой профессиональный праздник отмечают портовики. Порты являются гордостью города, основой его экономического потенциала и местом работы тысяч горожан", — подчеркнул Борис Гладких.

Теплые слова в адрес работников морского и речного флота прозвучали в этот день от депутата Государственной думы РФ Виктории Николаевой, председателя Законодательного Собрания края Приморского края Александра Ролика, председателя Думы Находки Александра Киселева.

Почетные гости вручили 24 передовикам производства АО "Восточный Порт" благодарственные письма и грамоты за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Как отметил управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев, предприятие активно сотрудничает с администрацией Находки и проводит большую работу по улучшению социальной жизни города.

"Восточный Порт" и "Управляющая портовая компания" уделяют особое внимание социальным проектам Находкинского городского округа. Сегодня реализуются партнерские программы с Находкинской городской больницей, оказывается адресная помощь общественным организациям, направляются средства на развитие детского спорта и мероприятия по формированию комфортной городской среды", — сообщил Анатолий Лазарев.

По окончании официальной части для всех гостей праздника выступили творческие коллективы, работали интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны. Профессиональные повара показали кулинарное шоу и приготовили 2 тысячи порций ухи по-приморски.

Взрослые и дети делали аквагрим на морскую тематику. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Гостей мероприятия развлекали аниматоры. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Детей и взрослых научили вязать морские узлы. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Мастер-класс по вязанию морских узлов. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Для маленьких гостей праздника провели подвижные игры. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Показательные выступления воспитанников спортивных федераций Находки. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Творческие номера от лучших коллективов города. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Профессиональные повара провели кулинарное шоу и приготовили уху. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" Во время праздника было приготовлено 2 тысячи порций ухи. Фото: пресс-служба "Восточного Порта" 1 / 9

В вечерней части праздничной программы выступила кавер-группа Evergreen, хедлайнером мероприятия стала рок-группа "Иван ПанфиLOVE".