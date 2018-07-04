Алексей Козырев. Фото: Минкомсвязи

Дмитрий Медведев уволил замглавы Минкомсвязи

Алексей Козырев занимался развитием электронного правительства

4 июля, PrimaMedia. Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил Алексея Козырева от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает ИА AmurMedia.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. В документе говорится, что Козырев освобожден от должности по собственной просьбе.

В Минкомсвязи Козырев работал с ноября 2012 года, сначала в должности директора Департамента развития электронного правительства, а с 22 октября 2013 года назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, занимался развитием электронного правительства.

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