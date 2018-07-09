Дольщики почти достроенного небоскреба во Владивостоке рискуют пополнить список обманутых

Владельцы квартир в ЖК "Одиссей" боятся стать обманутыми дольщиками. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Владельцы квартир в ЖК «Одиссей» переживают: сроки истекают, а на объекте нет никого, кроме охранника с собаками

9 июля, PrimaMedia. У владельцев квартир в недостроенном здании по адресу 2-я Поселковая, 3в, во Владивостоке назревает конфликт с застройщиком, сообщает ИА PrimaMedia. Граждане подозревают, что совсем скоро могут пополнить список обманутых дольщиков, который в Приморье и без того немаленький. По словам покупателей квартир, строительство дома по документам продолжается, а по факту на объекте нет никого, кроме охранника с собаками.

Речь идет о доме ЖК "Одиссей" (СК"Каньон"), который возвышается над всем районом Змеинка и, как маяк, виден издалека. Из окон дома открывается шикарный вид на бухты и мосты, город как на ладони. По признаниям жителей района, объект вырос как на дрожжах, сначала на месте строительства был пустырь, но за какие-то три года он превратился в 23 этажный жилищный комплекс. Точнее, вырасти – вырос, а вот где-то на 90% готовности стройка начала тормозить.

— Я взяла квартиру в этом доме в июле 2017 года, тогда мне обещали, что в ноябре 2017 все сдастся, и что свои ключи я получу в третьем квартале, — рассказала владелица одной из квартир Светлана Веселова. — Когда я заключала договор – стройка шла, и все было, вроде как, не плохо. Как раз делали фасад, кстати, на сайте ЖК "Одиссей" даже какое-то время выкладывали фотоотчеты.

Потом, по словам собеседницы, работы на объекте затормозились из-за дела о банкротстве ООО "СК"Каньон". Согласно картотеке Арбитражного суда, соответствующее заявление поступило 11.12.2017 от ООО "Строительно – монтажное управление Дальнего Востока". Оно было принято к производству суда от 15.12.2017 (дело А51-29491/2017). Спустя два дня (13.12.2017) такое же заявление поступило от гражданки Аллы Барановой, в связи с чем, данные дела суд принял решение объединить. Что любопытно, по адресу ООО "СК"Каньон" зарегистрирована еще одна фирма – ООО "Каньон", довольно известная на Дальнем Востоке, учредителем которой является Вадим Баранов. В данный момент ООО "Каньон" находится в стадии банкротства – назначен конкурсный управляющий.

— В начале весны было собрание с застройщиком, составлен протокол о том, какие работы ведутся на объекте. Кроме этого пообещали, что, как потеплеет, начнут прокладывать кабель, доделают, балконы и фасад, — поделилась Светлана. — По проектной документации дом должен сдаться во втором квартале 2018 года. Но работы в апреле-мае начали замирать.

Собеседница также отметила, что в мае дольщикам удалось организовать встречу с руководством компании "СК"Каньон", на которой владельцам квартир в очередной раз пообещали, что дом будет достроен. Тогда же те, кто оплачивал покупку квартир наличными, узнали, что их расходники не имеют никакой юридической силы. По словам Светланы Веселовой, директор компании застройщика заявила, что подпись на расходниках стоит не ее и денег она никаких не видела.

После этого владельцы квартир в ЖК "Одиссей" решили взять все в свои руки и начали писать письма в различные инстанции. Так, в инспекции Госстроительства им ответили, что в отношении застройщика проведено 11 проверок и выписан штраф за срыв сроков сдачи, но в данный момент якобы темпы строительства уже нагнали. В прокуратуре начали проверку, а в приемной президента посоветовали обратиться в администрацию края и Минстрой России.

— У застройщика позиция одна – сделать вид, что денег нет, и ждать, когда жильцы сами достроят, а потом продать квартиры, которые записаны на него, — уверена Светлана. – У наших ребят даже есть информация, что, например, Сбербанк не дает уже ипотеки на квартиры в нашем доме.

В Сбербанке данную информацию подтвердили.

— На сегодняшний день данный объект не аккредитован, — сообщили в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Это и не удивительно. Если верить картотеки арбитражных дел, "СК"Каньон" является ответчиком по нескольким гражданским искам, а в отделе судебных приставов по Ленинскому району уже накопилось достаточное количество исполнительных производств в отношении этой компании. Примечательно, что Мария Колецкая, которая является учредителем "СК"Каньон", согласно выписке из ЕГРЮЛ, проходит как учредитель компании ООО "Верно Пасифик Групп" — застройщика недостроенного ЖК "Life" на улице Лесной, где также есть вопросы по срокам сдачи объектов. Но если "Одиссей" — это одно здание, то "Life" — это комплекс из нескольких многоэтажек.



ЖК Life в районе онкоцентра, Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Эксперты рынка жилой недвижимости уверены, что ситуация с "Одиссеем" сложнее, чем с ЖК "Life". Дело в том, что в этом доме почти все квартиры проданы, и инвестору просто неинтересно будет заходить на объект и достраивать его. Тогда как у дольщиков ЖК "Life" надежда на то, что объекты будут достроены, еще есть. По инсайдерской информации, уже появился инвестор, который готов взять на себя обязательства по сдаче объектов.

— В случае отрицательного исхода, у владельцев квартир в ЖК "Одиссей" есть два выхода из ситуации. Первый – это попасть в реестр обманутых дольщиков. Но в этом случае они могут нескоро вернуть свои средства, так как эта процедура еще не отработана. А второй и самый простой — собраться вместе и как-то договариваться достроить дом самостоятельно, — рассказал директор "Городского риэлторского центра" Сергей Косиков. – На западе России есть такие практики, когда жильцы организуют ЖСК, выкупают и достраивают дом. Но в этом случае им придется дополнительно вкладывать деньги.

Между тем, не смотря на то, что квартиры в "Одиссее" уже все проданы, некоторые агентства недвижимости Владивостока предлагают их к покупке.

— Стройка ведется, правда очень медленно. Застройщик продлил разрешение на стройку и теперь обещает сдать дом в третьем квартале 2018 года. Это похоже на правду, так как объект практически готов, — ответили в агентстве "Максимум".

Здесь же отметили, что жильцы зря паникуют, если застройщику продлили срок разрешения на строительство, значит, в администрации знают про этот объект и он, скорее всего, в конечном итоге будет сдан.

Редакция ИА PrimaMedia хотела получить комментарий от застройщика, но телефоны, указанные на сайте ЖК "Одиссеей" не отвечали в течение нескольких дней. Кроме этого, сотрудниками редакции направлен запрос в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. Правда, совсем недавно ее руководитель Михаил Заинченко покинул свой пост "по собственному желанию". Кто займет его место, пока не известно.