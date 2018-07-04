Приморское село из-за дождей снова отрезано от большой земли

Кроуновка. Фото: ИА UssurMedia

Жителей Кроуновки перевозят на другой берег на лодке

4 июля, PrimaMedia. Переправу через реку Кроуновку в Уссурийском городском округе в очередной раз размыло после циклона, который не прекращается и только набирает обороты. Через реку проехать пока могут только грузовые автомобили, а легковой транспорт тонет, именно поэтому местные жители вынуждены переправляться на другой берег на лодке, сообщили ИА PrimaMedia в службе экстренной помощи 112.

Напомним, переправу между Кроуновкой и другими территориямие в этом году не единожды размывало. 3 мая послсе сильных дождей очевидцы выложили в соцсети ролик о затопленной дороге. А утром, 4 мая, в 9.00 с селом Кроуновка было установлено лодочное сообщение. Ограничено движение легковых автомобилей, но грузовики, по данным Управления ГО и ЧС, еще могли проехать.