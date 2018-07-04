В район им. Лазо вылетел вертолет МЧС со спасателями на борту. Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Поиски брата погибшего туриста из Владивостока в Хабаровском крае пока не дали результатов

К поисковой операции присоединился вертолет спасателей Ми-8

4 июля, PrimaMedia. Поиски младшего брата погибшего туриста из Владивостока, которые ведутся в районе гор Ко и Столовая в Хабаровском крае, пока не дали результатов. В течение недели его искали сотрудники полиции и волонтеры группы, которую организовали инициативные жители Владивостока . Сегодня, 4 июля, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда на борту вылетел в район поисковой операции, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 24 июня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что группа туристов из Владивостока, совершала поход в горы в районе им. Лазо. В подразделения МЧС России для постановки на учет группа сведений не подавала. При восхождении на гору Столовую со стороны горы Ко в пути одному из туристов, стало плохо, продолжить маршрут он не смог. Так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, участники группы приняли решение оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу "112", туристы вернулись на место, где оставили ждать своего товарища, но пострадавшего мужчину не обнаружили.

Спустя какое-то время о случившемся узнал младший брат пропавшего туриста Виталий, который был с ним в одной туристической группе. Он решил самостоятельно отправиться на поиски, при этом никого об этом не предупредив.

Появилась новая версия пропажи туриста из Владивостока в Хабаровском крае

Вскоре спасатели нашли тело старшего брата на склоне горы, однако о пропаже второго туриста – Виталия младшего брата погибшего — тогда сотрудникам МЧС не сообщили. Спасатели уже успели покинуть окрестности горы Ко, когда родственники начали звонить по поводу еще одного пропавшего, но в этот день никто на поиски не прилетел.

Через некоторое время на поиски мужчины отправились сотрудники полиции и комитета по гражданской защите населения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Однако инициативные владивостокцы посчитали эти силы недостаточными и организовали поисковую группу, которая отправилась в район происшествия.

Но поиски пока не дали результатов. Как сообщила пресс-служба ДВРПСО МЧС России, сегодня, 4 июля, в район гор Ко и Столовая в Хабаровском крае прибыл вертолет Ми-8 со спасателями ДВРПСО МЧС России на борту. Планируется провести облет территории и наземное обследование.

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