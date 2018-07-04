Форум "Андреевский городок"-2017. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Дальневосточный форум «Андреевский городок» впервые выиграл президентский грант

Крупное молодежное мероприятие с 13-летней историей собирает несколько сотен участников из 9 регионов

4 июля, PrimaMedia. XIII Дальневосточный форум инициативной молодежи "Андреевский городок" будет проходить в пригороде Владивостока с 4 по 14 сентября. В этом году мероприятие впервые получило финансирование Фонда президентских грантов, выиграв в конкурсе.

Программа форума формируется по нескольким направлениям: образование, культура, спорт, патриотическое воспитание. "Андреевский городок" стремится стать интересным событием для молодежи Дальнего Востока, создать атмосферу конструктивной коммуникации для обсуждения важных демографических проблем. Сверхзадача мероприятия – содействовать уменьшению оттока молодежи из Приморья и других дальневосточных регионов. В ходе дискуссий молодые делегаты выдвигают свои идеи по этому вопросу. Итоговым документом, как и полагается на форумах, становится резолюция. Примечательным "побочным эффектом" мероприятия можно считать то, что молодые люди не только теоретизируют на тему демографии, но и подают пример ее улучшения: за всю историю форума его делегаты создали 150 семей.

Количество участников "Андреевского городка" возрастает с каждым годом. Молодых людей привлекают выступления успешных политиков, бизнесменов, деятелей культуры и спорта. В прошлом году гостем форума стал писатель Сергей Лукьяненко. На этот раз организаторы планируют пригласить из Санкт-Петербурга группу создателей 3D-панорам, полагая, что знакомство с их работами непременно заинтересует дальневосточную молодежь.

"Дмитрий Поштаренко вместе со своей группой "Невский баталист" предлагает новый формат знакомства с историей – 3D-панорамы. На презентации их работ "Битва за Берлин" и "Прорыв" присутствовал президент Владимир Путин. К тому же, Дмитрий — поисковик и путешественник, — рассказала директор форума Олеся Некрасова. — Дальний Восток без патриотической составляющей рассматривать невозможно, ведь именно здесь была окончена Вторая мировая война, именно здесь самая протяжённая морская граница. На форуме мы будем рассказывать об исторических личностях, которые внесли большой вклад в прирост земли на Дальнем Востоке, повлияли на становление Российского государства."

Кроме гостей из Санкт-Петербурга на форуме предполагаются и другие приезжие и приморские лекторы. Также в программу войдут мастер-классы, конкурсы и соревнования. Ожидается, что участниками станут около четырехсот человек из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа. Регистрация на форум, по словам директора, будет открыта в ближайшее время на сайте мероприятия.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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