Мнение приморцев учтут при подготовке нацпланов по исполнению нового майского Указа

Заседания Совета при полпреде президента России в ДФО Юрии Трутневе. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Работа по формированию предложений в план будет вестись в регионах до конца лета

4 июля, PrimaMedia. До сентября 2018 года на основании нового майского Указа президента страны Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития государства на ближайшие шесть лет будет сформирован план нацпроектов. Свои предложения в документ должны представить все регионы, в том числе дальневосточные. В Приморье при подготовке предложений учтут мнение жителей. Об этом заявил руководитель края Андрей Тарасенко по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе в среду, 4 июля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил вице-премьер правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО, исполнение нового майского Указа – очень важный для Дальнего Востока вопрос. Сегодня в макрорегионе некоторые показатели, такие как продолжительность жизни, состояние здравоохранения, сменность в школах, переселение из аварийного жилья, ниже, чем в среднем по России. Вместе с тем, Владимир Путин поставил перед ДФО задачу не только догнать другие субъекты, но и превзойти их.

Для этого, по словам Юрия Трутнева, план работы, который будет подготовлен по национальным проектам в Российской Федерации, должен в полной мере учитывать все действия, необходимые для достижения поставленных президентом страны задач.

"Я прошу к этой работе отнестись очень ответственно и приступать незамедлительно", – обратился он к руководителям субъектов ДФО.

При этом вице-премьер подчеркнул, что при подготовке предложений по нацпроектам заявки должны быть четко рассчитаны, с одной стороны, они не должны превышать потребности регионов, а с другой – учитывать все необходимое для достижения положительных результатов.

"Предстоит очень большая работа, работа беспрецедентная. В России такие задачи не ставились, и мы должны добиться того, чтобы эта задача была выполнена", – отметил полпред.

Как подчеркнул по итогам совещания Андрей Тарасенко, в Приморье при формировании предложений будет учтено мнение жителей края.

"Нам сегодня очень важно поднять благосостояние приморцев. Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий. Я часто езжу по краю, разговариваю с людьми. Сидя в кресле, сложно решить, что нужно сделать на территориях. Например, что в Кировском районе необходимо построить больницу или спортивный зал. Только сами люди могут сказать, что важно", – заявил глава края, добавив, что в течение ближайших месяцев также намерен провести встречи с населением в муниципалитетах Приморья.

Отметим, работа по формированию предложений в план будет вестись в регионах до конца лета – в сентябре готовый, согласованный документ представят на заседании президиума Госсовета при президенте РФ в рамках четвертого Восточного экономического форума.