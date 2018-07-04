Почти 100 тысяч потребителей электроэнергии в ДФО пользуются личным кабинетом ПАО «ДЭК»

Сервис доступен для работы круглосуточно

4 июля, PrimaMedia. Количество потребителей, зарегистрировавшихся в "Личном кабинете" ПАО "ДЭК" на официальном сайте компании, насчитывает уже около 100 тысяч человек. Больше половины пользователей сервиса, 53 тысячи человек – потребители Приморского края. Другая половина приходится на Хабаровский край, Амурскую область и ЕАО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Пользователи оценили удобство пользования сервисом, через который с любого компьютера с доступом в Интернет можно быстро получать актуальную информацию о лицевом счете, включая историю платежей и начислений, передавать показания приборов учета, отслеживать возможную задолженность, распечатывать дубликаты квитанций и оплачивать счета.

Доступ к своему личному кабинету можно получить как в офисе обслуживания, так и на сайте компании или мобильном приложении. Регистрация в сервисе занимает всего несколько минут. Здесь необходимо выбрать филиал, обслуживающее подразделение, указать номер лицевого счета и пароль — подтверждение регистрации приходит на электронную почту или телефон.

Также потребителю можно обратиться в ближайший Центр обслуживания потребителей, абонентский пункт или участок энергокомпании, предъявить документ, удостоверяющий личность, и назвать номер своего лицевого счета или договор. Представителям предприятий и организаций помимо перечисленного необходимо предоставить доверенность, подтверждающую полномочия.

Сервис доступен для работы круглосуточно, а персональные данные пользователей "Личного кабинета" надежно защищены.

Полная инструкция по регистрации и пользованию "Личным кабинетом" расположена на сайте ПАО "ДЭК" www.dvec.ru.