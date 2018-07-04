Бизнес. 15:45
Деньги. Фото: Сайт pixabay.com

ВТБ предлагает своим клиентам новое решение для усиления контроля за денежными потоками

Это позволяет исключить ситуации внебюджетного использования средств дочерними предприятиями

4 июля, PrimaMedia. Банк ВТБ реализовал новое решение для корпоративных клиентов, позволяющее организациям повысить контроль за денежными потоками своих дочерних компаний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Благодаря новому решению казначейство головной корпорации в оперативном режиме может предоставлять или отказывать в доступе к каналам взаимодействия с банком своим дочерним компаниям. Это позволяет исключить ситуации внебюджетного использования средств дочерними предприятиями

Ранее для передачи информации в банк дочерние компании могли использовать как host-to-host решение, контролируемое головной организацией, так и прямые каналы взаимодействия с банком посредством традиционных сервисов дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Клиент или Банк-Клиент). Использование прямых каналов позволяло дочерним компаниям самостоятельно принимать решение о необходимости проведения тех или иных платежей, создавая риски перерасходов в целом по группе.

"Перед казначействами наших клиентов часто стоят задачи по снижению операционных рисков и усилению эффективности управления денежными потоками. Предлагаемое ВТБ решение помогает компаниям в достижении этих целей, значительно упрощая внутренние процессы казначейств, связанные с контролем расходных операций", — отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал.

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