«Летние вечера в парке» обретают местную специфику

"Летние вечера в парке" прошли в Находке. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Мероприятия для старшего поколения в Находке решено делать тематическими

4 июля, PrimaMedia. "Летние вечера в парке" прошли в Находке на площадке у ДК им. Гагарина во вторник, 3 июля, и собрали более 100 человек. Уже на данном этапе мероприятия приобрели местную специфику и проходят в рамках определенной тематики – вчерашнее мероприятие посвящалось теме моря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Как сообщила одна из организаторов, главный специалист управления культуры г. Находка Мария Шахматова, многие участники летних вечеров, следуя объявленному дресс-коду, пришли в одежде, содержащей морской элемент. Также специфика подчеркивалась присутствием аниматора в костюме дельфина.

"Все прошло на ура! И граждане были при параде — будь то тельняшка, фуражка или треуголка пирата. Тематика оговаривается предварительно, на следующей неделе она будет шляпной", — сообщила Мария Шахматова.

"Летний вечер" в Находке собрал представителей разных возрастных групп — компанию пожилым гражданам составили люди среднего возраста и молодежь. В танцах под любимые мелодии и ритмы из золотого фонда советской эстрады 60-70-х годов они продемонстрировали нерушимую связь поколений. Но эстрадой 50-летней давности дело не ограничилось – под руководством хореографов участники мероприятия учились танцевать ламбаду, макарену и уже ставшую традиционной кадриль.

"Несмотря на холодную погоду, вчерашние "Летние вечера в парке" посетили более 100 человек — и это больше, чем в прошлый раз! Сыграло свою роль и сарафанное радио – граждане, посетившие нас, приводят новых людей", — рассказала организатор.

Представители старшего поколения состязались в шахматах и шашках, пели частушки под баян и попурри, слушали выступления солистов ДК им. Гагарина и импровизированного шумового оркестра, использующего в качестве инструментов кастрюли и другие предметы быта. Ценители тихого отдыха проводили время с книгами и журналами, которые предоставили в рамках мероприятия библиотеки города, и участвовали в интеллектуальных викторинах.

"В наших планах – приглашение новых специалистов и проведение мастер-классов. И каждый из присутствующих может озвучить нам свое пожелание, которое мы постараемся воплотить в жизнь", — заявила Шахматова.

Напомним, "Летние вечера в парке" были запущены в Приморье по инициативе руководителя проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение", депутата Государственной думы Владимира Новикова. Начавшись в 2017 году во Владивостоке, "вечера" были растиражированы на весь край, — в 2018 году они стартовали на территории 20-ти районов и городов.



Цель проекта "Старшее поколение" – создание условий для активного и здорового долголетия, которое реализуется через организацию различных форм занятости и отдыха для представителей т.н. серебряного возраста.