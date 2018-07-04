Пять причин посетить финальные соревнования РДС-Восток во Владивостоке

Константин Авшаров. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Предстоящий этап 14 июля станет последним в этом году для приморских болельщиков

4 июля, PrimaMedia. Крупнейшие соревнования Дальнего Востока по дрифту — РДС-Восток, пройдут на "Приморском кольце" 14 июля. За победу поспорят 26 гонщиков со всего региона. Организаторы отмечают, что предстоящий этап станет последним в этом году для приморских болельщиков, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете соревнований.

Вот несколько ценных фактов, почему стоит 14 июля посетить соревнования РДС-Восток.

Причина 1: это самый интересный сезон за последние несколько лет.

Сезон 2018 года поставил рекорд по количеству участников – в серии соревнуются почти три десятка гонщиков. Среди них есть, как "силовики" — топовые спортсмены с большим послужным списком, так и "серые лошадки" — новички, которые усиленными тренировками нарабатывают умения и уже навязывают борьбу опытным гонщикам. Отметим, к примеру, Григория Гусева из Находки. В прошлом мотокроссмен, Григорий дебютировал в качестве дрифтера два месяца назад — на первом этапе во Владивостоке, а уже в июне, на третьем этапе РДС-Восток в Благовещенске, занял четвёртое место.

Церемония открытия соревнований. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток На старте. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Технический парк. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Раздача автографов. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 4

Причина 2: лучшая возможность узнать и полюбить дрифт.

Если вы не являетесь заядлым болельщиком РДС-Восток, а про "Примринг" просто "что-то слышали" — это ваш шанс! Проведите весь день, наблюдая за сражениями лучших пилотов региона. За этот день вы точно поймёте, что дорожные хулиганы – это просто дорожные хулиганы, а дрифтеры – это профессиональные спортсмены, которые вкладывают много сил и средств, чтобы мы могли наслаждаться эффектными заездами. Предупреждаем: просмотр соревнований по дрифту вызывает привыкание!

Причина 3: болеем за своих.

В этом году соревнования РДС-Восток становятся по-настоящему дальневосточными: расширилась география участников. И если раньше, у 90% пилотов была владивостокская прописка, то сейчас в серии выступают пилоты из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Находки, Партизанска и Дальнегорска. Когда как не сейчас стоит поддерживать своих пилотов на домашнем этапе?!

Константин Авшаров vs Александр Ветров. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Екатерина и Максим Седых. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Егор Шумилкин. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Олег Денисевич. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Евгений Солоненко. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 5

Причина 4: самый жаркий и непредсказуемый этап соревнований.

Летние этапы соревнований по дрифту действительно самые эффектные для зрителя, но самые сложные для пилотов и техники. И здесь может произойти всё, что угодно: пилоты и их техника будут работать на пределе возможностей. Гонщики неоднократно отмечали, что в самые жаркие дни температура внутри гоночного автомобиля доходит до 50 градусов! Так что победит не только сильнейший, но и самый стойкий спортсмен.



Зрители соревнований. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Причина 5: это последний в сезоне 2018 года этап РДС-Восток в Приморье.

Впервые за 9 лет организаторы приняли решение провести финал серии в Хабаровске. Однако тем интереснее будет предстоящее соревнование на "Примринге". На излёте сезона в турнирной таблице имеет значение каждый балл. Ведь в конечном итоге места в сезоне распределяются именно по количеству очков, заработанных за каждое соревнование.



Список участников. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Присоединиться к большому автоспортивному празднику и поболеть за лучших пилотов Дальнего Востока можно будет 14 июля. Автоспортивный праздник начнётся на "Приморском кольце" в 9 утра c тренировочной сессии, в 11.30 стартуют одиночные заезды "Тансо", официальное открытие и парные заезды назначены на 14.00.

Весь день на месте события будет работать фуд-корт, лавки с сувенирной продукцией, а также интерактивные зоны от партнёров мероприятия. Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://tysa.ru/events/ticket/vladivostok/56422/iv-etap-rds-vostok/, а также в кассах "Дальпартер".

Подробности на сайте rdsvostok.ru и по телефону (423) 266-42-66.