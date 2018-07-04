Приморский «Адмирал» в последнем сезоне показал свой худший результат за пять лет – КХЛ

ХК "Адмирал". Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Кроме того, при подведении итогов выяснили, кто в клубе стал лучшим бомбардиром, «снайпером» и рекордсменом по числу проведенных сезонов

4 июля, PrimaMedia. Свой худший результат за пять лет в КХЛ показал владивостокский клуб "Адмирал" в сезоне 2017/2018. Такие сведения были обнародованы при подведении статистических итогов клуба за 5 сезонов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Согласно данным КХЛ, в последнем сезоне клуб из Владивостока в итоговой таблице чемпионата занял 22-е место, и это худший результат "моряков" за пять лет выступления в КХЛ. Приморцы не смогли повторить достижение прошлых двух лет и выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате команда сменила несколько главных тренеров, а по итогу набрала всего 63 очка с разницей шайб 120-145.

Бомбардир Бергфорс

Лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне стал молодой форвард Владимир Ткачёв, который шёл по графику очко за игру, но сезон завершал уже в "Салавате Юлаеве.

Игрок Матчи Шайбы Ткачев Владимир 36 30 (14+16) Саболич Роберт 44 25 (10+15) Александров Виктор 37 22 (11+11) Блум Джонатон 43 19 (1+18) Саюстов Дмитрий 30 17 (12+5)

Бомбардирский рекорд за одну "регулярку" разделяют швед Никлас Бергфорс и словенец Роберт Саболич. Скандинав находится выше в таблице только, благодаря тому, что забросил больше шайб.

Игрок Матчи Очки Сезон Бергфорс Никлас 60 44 (21+23) 2014/2015 Саболич Роберт 58 44 (19+25) 2016/2017 Ткачёв Владимир 49 39 (14+25) 2016/2017 Шютц Феликс 54 38 (16+22) 2013/2014 Бергфорс Никлас 54 36 (17+19) 2013/2014

Бергфорсу же принадлежит рекорд по очкам за "Адмирал" в истории КХЛ, к нему могли бы приблизиться Ткачёв и американец Джонатон Блум, но они также уже не выступают за эту команду.

Игрок Матчи Очки Бергфорс Никлас 144 93 (42+51) Ткачёв Владимир 90 72 (29+43) Блум Джонатон 143 72 (11+61) Саболич Роберт 104 69 (29+40) Макаров Константин 112 61 (31+30)

Среди снайперов также лидирует швед, который провёл во Владивостоке два сезона. В ближайшее время кому-то будет трудно приблизиться к его рекорду, пусть и не самому солидному.

Игрок Матчи Шайбы Бергфорс Никлас 144 42 Саюстов Дмитрий 137 34 Макаров Константин 112 31 Ткачёв Владимир 90 29 Саболич Роберт 104 29

Рекордсмен Земчёнок

Вратарский тандем Иван Налимов – Игорь Бобков хорошо трудился последние годы во Владивостоке, оба голкипера записали на свой счёт по 9 "сухих" матчей.

Игрок Матчи "0" Налимов Иван 102 9 Бобков Игорь 107 9 Лундстрём Юаким 18 2 Проскуряков Илья 36 1 Иванников Евгений 41 1

Рекордсменом по числу проведенных матчей за клуб является защитник Артём Земчёнок, но этим летом он покинул команду.

Игрок Матчи Земчёнок Артём 251 Горшков Александр 157 Бартулис Оскар 148 Бергфорс Никлас 144 Кузнецов Александр 144 Блум Джонатон 143 Мнацян Самвел 141 Саюстов Дмитрий 137 Осипов Денис 127 Угаров Алексей 123

Земчёнок является единственным хоккеистом, который провёл во Владивостоке все пять лет. На драфте расширения его выбрали из московского "Спартака", в "Адмирале" началась его профессиональная карьера.

Игрок Сезоны Земчёнок Артём 5 Налимов Иван 4 Глазков Иван 4 Горшков Александр 4 Кузнецов Александр 4 Барбашёв Сергей 4 Иванов Илья 4

Среди тренеров, работавших во Владивостоке стоит выделить Сергея Шепелева и Сергея Светлова, которые за неполные сезоны смогли добиться впечатляющих показателей 50% или более набранных очков.

Тренер Сезоны Матчи % набранных очков Шепелев Сергей 1 32 51,04 Светлов Сергей 1 26 50,00 Андриевский Александр 3 145 45,29 Йортикка Ханну 1 31 43,01 Стилльман Фредрик 2 31 40,86

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнется 1 сентября схваткой между "Ак Барсом" и СКА. Расписание матчей приморского "Адмирала" можно будет узнать после 5 июля, когда Лига опубликует календарь игр грядущего сезона.