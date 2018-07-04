Приморский «Адмирал» в последнем сезоне показал свой худший результат за пять лет – КХЛ

4 июля, PrimaMedia. Свой худший результат за пять лет в КХЛ показал владивостокский клуб "Адмирал" в сезоне 2017/2018. Такие сведения были обнародованы при подведении статистических итогов клуба за 5 сезонов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Согласно данным КХЛ, в последнем сезоне клуб из Владивостока в итоговой таблице чемпионата занял 22-е место, и это худший результат "моряков" за пять лет выступления в КХЛ. Приморцы не смогли повторить достижение прошлых двух лет и выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате команда сменила несколько главных тренеров, а по итогу набрала всего 63 очка с разницей шайб 120-145.
Бомбардир Бергфорс
Лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне стал молодой форвард Владимир Ткачёв, который шёл по графику очко за игру, но сезон завершал уже в "Салавате Юлаеве.
|Игрок
|Матчи
|Шайбы
|Ткачев Владимир
|36
|30 (14+16)
|Саболич Роберт
|44
|25 (10+15)
|Александров Виктор
|37
|22 (11+11)
|Блум Джонатон
|43
|19 (1+18)
|Саюстов Дмитрий
|30
|17 (12+5)
Бомбардирский рекорд за одну "регулярку" разделяют швед Никлас Бергфорс и словенец Роберт Саболич. Скандинав находится выше в таблице только, благодаря тому, что забросил больше шайб.
|Игрок
|Матчи
|Очки
|Сезон
|Бергфорс Никлас
|60
|44 (21+23)
|2014/2015
|Саболич Роберт
|58
|44 (19+25)
|2016/2017
|Ткачёв Владимир
|49
|39 (14+25)
|2016/2017
|Шютц Феликс
|54
|38 (16+22)
|2013/2014
|Бергфорс Никлас
|54
|36 (17+19)
|2013/2014
Бергфорсу же принадлежит рекорд по очкам за "Адмирал" в истории КХЛ, к нему могли бы приблизиться Ткачёв и американец Джонатон Блум, но они также уже не выступают за эту команду.
|Игрок
|Матчи
|Очки
|Бергфорс Никлас
|144
|93 (42+51)
|Ткачёв Владимир
|90
|72 (29+43)
|Блум Джонатон
|143
|72 (11+61)
|Саболич Роберт
|104
|69 (29+40)
|Макаров Константин
|112
|61 (31+30)
Среди снайперов также лидирует швед, который провёл во Владивостоке два сезона. В ближайшее время кому-то будет трудно приблизиться к его рекорду, пусть и не самому солидному.
|Игрок
|Матчи
|Шайбы
|Бергфорс Никлас
|144
|42
|Саюстов Дмитрий
|137
|34
|Макаров Константин
|112
|31
|Ткачёв Владимир
|90
|29
|Саболич Роберт
|104
|29
Рекордсмен Земчёнок
Вратарский тандем Иван Налимов – Игорь Бобков хорошо трудился последние годы во Владивостоке, оба голкипера записали на свой счёт по 9 "сухих" матчей.
|Игрок
|Матчи
|"0"
|Налимов Иван
|102
|9
|Бобков Игорь
|107
|9
|Лундстрём Юаким
|18
|2
|Проскуряков Илья
|36
|1
|Иванников Евгений
|41
|1
Рекордсменом по числу проведенных матчей за клуб является защитник Артём Земчёнок, но этим летом он покинул команду.
|Игрок
|Матчи
|Земчёнок Артём
|251
|Горшков Александр
|157
|Бартулис Оскар
|148
|Бергфорс Никлас
|144
|Кузнецов Александр
|144
|Блум Джонатон
|143
|Мнацян Самвел
|141
|Саюстов Дмитрий
|137
|Осипов Денис
|127
|Угаров Алексей
|123
Земчёнок является единственным хоккеистом, который провёл во Владивостоке все пять лет. На драфте расширения его выбрали из московского "Спартака", в "Адмирале" началась его профессиональная карьера.
|Игрок
|Сезоны
|Земчёнок Артём
|5
|Налимов Иван
|4
|Глазков Иван
|4
|Горшков Александр
|4
|Кузнецов Александр
|4
|Барбашёв Сергей
|4
|Иванов Илья
|4
Среди тренеров, работавших во Владивостоке стоит выделить Сергея Шепелева и Сергея Светлова, которые за неполные сезоны смогли добиться впечатляющих показателей 50% или более набранных очков.
|Тренер
|Сезоны
|Матчи
|% набранных очков
|Шепелев Сергей
|1
|32
|51,04
|Светлов Сергей
|1
|26
|50,00
|Андриевский Александр
|3
|145
|45,29
|Йортикка Ханну
|1
|31
|43,01
|Стилльман Фредрик
|2
|31
|40,86
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнется 1 сентября схваткой между "Ак Барсом" и СКА. Расписание матчей приморского "Адмирала" можно будет узнать после 5 июля, когда Лига опубликует календарь игр грядущего сезона.