Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Кремля

Путин подписал закон об изменении бюджета Пенсионного фонда на 2018 год

Как следует из документа, опубликованном на едином портале правовой информации, доходы фонда будут ниже, а расходы вырастут

4 июля, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Соответствующий документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА AmurMedia.

Согласно закону, доходы фонда в 2018 году снижаются на 66,8 миллиарда рублей — до 8,266 триллиона рублей, одновременно увеличиваются его расходы на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона. Отмечается, что изменение общего объема доходов вызвано уменьшением объема средств федерального бюджета, которые передаются в бюджет ПРФ в виде межбюджетных трансфертов на 68,3 миллиардов рублей.

Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей, что на 158,9 миллиарда выше утвержденного законом показателя.

Источником финансирования дефицита являются не использованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года.

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