Новая дорожная разметка. Фото: администрация Владивостока

Почти 150 км дорожной разметки нанесли во Владивостоке

72 улицы столицы Приморья обрели новые осевые, разделительные линии и другие элементы

4 июля, PrimaMedia. 72 улицы Владивостока "одели" в новую дорожную разметку. С начала сезона бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий" нанесли почти 7 тысяч кв. метров краски на пешеходные переходы и почти 150 км осевых, разделительных линий и других элементов разметки на дороги приморской столицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новая, яркая разметка со светоотражающими элементами нанесли на Светланскую, Алеутскую, Пограничную, Семеновскую, Шилкинскую, Жигура, Нейбута, Невельского, Никифорова, Героев Хасана, Каплунова, Маковского Десятую, Котельникова, Толстого, Народный проспект, проспект Красного Знамени, Уборевича, Пушкинскую, 1-ю Морскую, Батарейную и многие другие.

Всего с начала сезона на дороги краевого центра нанесли более 150 километров разделительных и осевых линий, а также обновили разметку на 171 пешеходном переходе. Разметку на "зебрах", автобусных остановках, островках безопасности, искусственных неровностях, бордюрах и т. д. нанесли на площади почти 7 тысяч кв. метров.

Оставшиеся объемы работ нанесут термопластиком. Напомним, в апреле специалисты муниципального предприятия починили и протестировали спецтехнику – машину Borum, нанеся первую во Владивостоке разметку из этого современного материала на пешеходном переходе на Снеговой. По словам работников "СГТ", этот материал требует особой технологии нанесения, но такие трудозатраты окупаются качеством и долговечностью.

Напомним, глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу уделить особое внимание качеству нанесения дорожной разметки. Этот элемент безопасности дорожного движения способен более чем на 20 % уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и увеличить пропускную способность дорог.

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