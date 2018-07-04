Дальневосточный родительский форум пройдет 8 июля во Владивостоке

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, рассчитанная не только на родителей, но и на детей от 10 до 18 лет

4 июля, PrimaMedia. Дальневосточный родительский форум пройдет в воскресенье, 8 июля, в кампусе Дальневосточного федерального университета. Лозунг мероприятия: "Счастье детей в руках осознанных родителей". На форуме затронут широкий круг тем, важных для родителей детей самых разных возрастов. Гостей ждет насыщенная программа, рассчитанная не только на родителей, но и на детей от 10 до 18 лет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов мероприятия.

Откроет форум конференция, на которой выступят российские эксперты: психолог и педагог, автор тренинговых программ для детей и родителей Александр Лобок ( Москва), психолог, автор книг по детской психологии Елизавета Филоненко (Москва), психолог и карьерный консультант Лейла Марадзе (Москва), психолог, специалист в области детско-родительских отношений, автор проекта "Школа родительского мастерства" Юлия Семенкова (Москва).

Во второй половине дня участников форума ожидают семь тематических секций: "Здоровье ребенка", "Безопасность ребенка", "Психология общения с ребенком", "2+ и это не про возраст" (секция для тех, у кого двое и больше детей), "Осознанное отцовство", "Подросток. Точки соприкосновения", "Учим учиться". Помимо гостей из Москвы, на секциях выступят приморские эксперты — врачи, психологи, представители государственных и общественных организаций, работающих с детьми и родителями. В общей сложности в форуме в качестве спикеров примут участие порядка 30 авторитетных профессионалов.

Параллельно с программой для родителей будут проходить мероприятия для детей. Большой практический интенсив по самоопределению "Цели. Ценности. Предназначение" проведет директор школы лидерства, ведущая лидерских программ для молодежи, владивостокский бизнес-тренер Илона Боева. Карьерный консультант и психолог Лейла Марадзе (Москва) проведет тренинг по профориентации "Осознанный путь к профессии". Подход Лейлы Марадзе основан на концепции профессионального моделирования, который развивает способность совершать осознанный выбор на каждом этапе профессиональной жизни с учетом личностных особенностей, способностей, интересов, влияния окружающих, а также трендов в мире профессий и образования.

Кроме того, Дальневосточный федеральный университет, являющийся одним из организаторов форума, представит целый блок мероприятий по профориентации. Это будет восемь различных площадок, где пройдут деловые игры и мастер-классы. Они помогут молодым людям разобраться не только в том, какие профессии существуют сегодня, но и какие появятся и будут актуальны в будущем.

Все мероприятия для подростков бесплатные, однако для участия необходима предварительная регистрация. Ее можно пройти на официальном сайте мероприятия , выбрав интересующие активности и указав время.

В перерывах между мероприятиями основной программы участники форума смогут посетить выставку и ознакомиться с предложениями и возможностями различных организаций, занимающихся здоровьем, обучением, развитием детей во Владивостоке и Приморье. Помимо этого, в мероприятии примут участие городские и районные центры творчества, кружки, клубы и спортивные секции, в которых дети занимаются бесплатно.