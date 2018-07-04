Эвакуаторы, налетай: на Адмирала Фокина во Владивостоке появятся ограничительные знаки. Фото: ИА PrimaMedia

Эвакуаторы, налетай: на Адмирала Фокина во Владивостоке появятся ограничительные знаки

Появится так называемый "кирпич" и "остановка запрещена" с табличкой "Работает эвакуатор" (CХЕМА)

4 июля, PrimaMedia. В целях организации дорожного движения и обеспечения безопасности в краевом центре запретят парковку машин вдоль дорог на улице Адмирала Фокина во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новые дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информационной 8.24 "Работает эвакуатор" появятся на автомобильной дороге в районе улицы Адмирала Фокина, 23б и 14.

Кроме того, специалисты установят новый дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" в районе ул. Адмирала Фокина, 16.

Например, заехав с Океанского Проспекта на Адмирала Фокина и, доехав до 16-го дома, вернуться на Океанский Проспект уже не получится.

Схема

Схема. Фото: администрация Владивостока

Работы по установке дорожных знаков планируется провести в конце июля. Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Ранее ИА PrimaMedia обращало внимание на участок улицы Адмирала Фокина между Алеутской и Пограничной, известный как "владивостокский Арбат", который считается главной пешеходной улицей Владивостока. Несмотря на то, что парковка на этом участке запрещена правилами дорожного движения, эта часть улицы очень оказывается запаркованной машинами. Стоит отметить, что проезд там разрешен.

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