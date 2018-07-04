Взяли кредиты и лишились жилья - как разводят клиентов банки микрозаймов. Фото: ИА PrimaMedia

Взяли кредиты и лишились жилья - как разводят клиентов банки микрозаймов

Счет пострадавших идет на сотни

4 июля, PrimaMedia. В Банке России сообщили о недобросовестных действиях со стороны микрофинансовых организаций (МФО). Как сообщается в информационном письме регулятора, банки микрозаймов предлагают заемщикам вместе с заключением договора займа подписать "кабальный договор" — соглашение о передаче недвижимости. При этом, в МФО уверяют, что такая практика — обыденность и просто формальность. Счет пострадавших уже идет на сотни.

В письме Центробанка говорится, что в ряде случаев учреждения микрозаймов одновременно с документами на заем предлагают клиенту вместо договора залога подписать соглашение о передаче кредитору объекта недвижимости, пользуясь финансовой и юридической неграмотностью и спешкой клиента при подписании документа. По оценкам экспертов, больше всего от этого страдают пожилые люди.

"Полагаем, что совершение вышеуказанных действий при введении потребителей финансовых услуг в заблуждение относительно последствия заключаемых сделок свидетельствует о недобросовестности в действиях МФО", — говорится в письме Центробанка.

Как отмечает регулятор, заключение таких сделок при кредитовании — это обычная практика. Центробанк напоминает МФО о недопустимости таких действий. Обеспечиваться недвижимостью займ может только в том случае, если он — ипотечный. Такие обязательства непременно следует оформлять договором залога недвижимости (ипотеки).

Пострадавшим от действий недобросовестных МФО эксперты советуют обращаться в суд. Однако, там клиенту банка микрозайма придется доказывать, что ему не было известно о дополнительных условиях договора, отмечают специалисты.

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