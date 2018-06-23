СахалинВстречай: конкурсанты WorldSkills со всей страны делятся эмоциями перед финалом

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В соцсетях появилась акция, участники которой рассказывают о себе, а также о подготовке к решающей битве на Сахалине (ВИДЕО)

4 июля, PrimaMedia. Анна ОМ. #СахалинВстречай — такой хэштег по всей стране кидают в массы активные Интернет-пользователи. Финалистов VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) призывают поделиться своими эмоциями перед поездкой в Южно-Сахалинск. Островные организаторы предстоящего масштабного мероприятия приглашают конкурсантов из всех регионов принять участие в акции, выставив в социальные сети посты и видеоролики о себе, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

До начала чемпионата остались считанные дни. В августе 2018 года в Южно-Сахалинск съедутся со всей страны около 600 студентов и юниоров, 600 экспертов. На чемпионате с 8 по 12 августа представят 50 компетенций.

"Самое время рассказать о том, что вы испытываете на финишной прямой, как готовитесь к соревнованиям и чего ожидаете от предстоящей поездки на Сахалин. Снимайте небольшие ролики (30-40 секунд) и выкладывайте их с хэштегами #Сахалинвстречай #ЯедунаНацфинал #Нацфинал2018 #WorldSkillsRussia в свои социальные сети", — предлагают организаторы.

Количество публикаций с указанными хэштегами постепенно пополняются. Одни рассказывают о себе и о подготовке к финалу. Другие — делятся эмоциями перед поездкой на остров.

"Я уверенно иду к своей победе и надеюсь, привезу медаль своей республике. Я еду на Сахалин. Сахалин, встречай!" — говорит в своем видеообращении одна из финалисток чемпионата Айсылу Нурутдинова из Республики Татарстан.

Напомним, финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) в этом году впервые состоится в Южно-Сахалинске. Для островного региона проведение мероприятия такого уровня является серьезным вызовом. Организаторам потребовалось приложить максимум усилий, чтобы за рекордное время успеть подготовить соответствующую инфраструктуру.

На Сахалине уверены, что WorldSkillsRussia станет на острове своеобразным стресс-тестом и отработкой технологий по приему участников и гостей зимней олимпиады "Дети Азии", которая пройдет в области в 2019 году.

Справка: Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сейчас это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 77 стран. Россия это сделала в 2012 году. За пять лет были проведены порядка 300 региональных, корпоративных и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 90 тысяч конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тысяч российских и международных экспертов. Общее число зрителей приблизилось к 1,5 млн человек.



