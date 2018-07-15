До матча осталось

"Трилитон" проводит в Приморье акцию "Банзай! Бетон". Фото: предоставлено компанией "Трилитон"

«Трилитон» проводит в Приморье акцию «Банзай! Бетон»

Любой может выиграть ужин в японском ресторане, толстовки, термокружки и сладкие призы

15 июля, PrimaMedia. Хочешь выиграть ужин в японском ресторане? Толстовки, термокружки и сладкие призы? Тогда делай креативные фотографии с символикой "Трилитона" и участвуй в акции, сообщили ИА PrimaMedia организаторы мероприятия.

Условия участия:

  1. Сделай креативное фото с символикой "Трилитона".
  2. Размести фото у себя в Instagram. К участию допускаются только открытые аккаунты в Instagram. От одного участника к финалу в конкурсе принимается одна фотография.
  3. Поставь хэштэги #трилитон #банзайбетон и отметь на фото @triliton_vl.

Если нет Instagram, присылай фото на почту triliton_vl@bk.ru.

В качестве символики могут быть использованы:

  • Ростовые фигуры, которые найдутся по адресам: г. Владивосток: Русская, 65, офис ООО "Центр снабжения ДВ", ТРЦ "Черемушки", 2-ой этаж (ул. Черемуховая, 15).
  • Автобетоносмесители "Трилитона".
  • Любые другие носители, содержащие название и/или логотип "Трилитон" в фирменном стиле.

Каждый конкурсант получает возможность принять участие в экскурсии на заводе, где производят бетон "Трилитон".

Выбор победителей:

  1. Среди фото в Instagram с хэштэгами #трилитон #банзайбетон и отметкой @triliton_vl организатором выбираются 25 участников с самими креативными фото, эти участники получают брендированную продукцию.
  2. Из 25 выбранных участников экспертное жюри выбирает пять лучших фото, которые становятся победителями и получают сертификат на ужин в японском ресторане.
  3. Пользователь, набравший наибольшее количество "лайков" под своим фото, получает приз зрительских симпатий – сертификат и брендированную продукцию.

Спонсор призов – сеть ресторанов "Токио".

Сроки проведения акции – с 30 июня по 31 июля 2018 года.

Организатор – ООО "Центр снабжения ДВ". Возрастные ограничения – 12+.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

«Зачем солнце, у нас жабры»: как владивостокцы реагировали на редкий теплый день в городе

12 июля, 12:15

У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram

05 июля, 10:10

#СахалинВстречай: конкурсанты WorldSkills со всей страны делятся эмоциями перед финалом

04 июля, 16:55

Случайно разблокировали: 800 тысяч пользователей Facebook вышли на "свободу"

03 июля, 09:20

«Орут, как на Новый год»: как Приморье встречало триумф России в 1/8 финала ЧМ-2018

02 июля, 11:50

Картина дня

В Приморье объявлено экстренное штормовое предупреждение

14 июля, 19:10

Руководство Приморья ответило на критику за «Крылья Востока»

14 июля, 15:10

Экс-глава МЧС Владимир Пучков возглавил избирательный штаб Андрея Тарасенко

14 июля, 13:45

"Справедливая Россия" определилась со своим кандидатом в губернаторы Приморья

14 июля, 10:15

Часть Корабельной набережной во Владивостоке будет недоступна для проезда с 14 июля

14 июля, 12:15

Приморье предлагает ввести послабления для пенсионеров в ДФО
«Трилитон» проводит в Приморье акцию «Банзай! Бетон»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia