Семья из трех человек обнаружена мертвой во Владивостоке

Следователи изъяли предполагаемое орудие убийства - нож

4 июля, PrimaMedia. Следователи начали расследование убийства трех человек, тела которых обнаружены в одном из домов во Владивостоке. На месте происшествия проведён осмотр, изъято предполагаемое орудие убийства — нож, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального СК.

"3 июля 2018 года в квартире дома по улице Тюменская во Владивостоке обнаружены тела трёх человек: женщины 1954 г.р., ее дочери 1974 г.р. и сына 1990 г.р. с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении СК.

В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.