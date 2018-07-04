В России. 17:15

В России стало меньше людей с психическими расстройствами

Общая заболеваемость россиян снизилась за период c 2010 по 2017 год

4 июля, PrimaMedia. По данным национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, в 2010 году на 100 тысяч населения приходилось 2941,1 психических заболеваний, а в 2017 году — 2697,3, что на 8,3% меньше, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Также на 17% снизилась и первичная заболеваемость, или число впервые установленных в году диагнозов — с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тысяч населения, сообщает RT.

Отмечается, что наиболее распространены психические расстройства в Алтайском крае (6271,2 на 100 тыс. населения), Чукотке (5193,7), Ямалo-Ненецком автономном округе (4718,4), Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях.

Среди регионов с наименьшей общей заболеваемостью — Чечня (955), Ингушетия (1157,8), Северная Осетия (1262,7), Кабардино-Балкария (1447,4) и Москва (1667,4).

По данным Центра имени Бехтерева, число страдающих психическими расстройствами россиян в 2017 году составило около 3,96 млн человек.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

ГД раскритиковала идею штрафовать авиадебоширов на 50 тысяч рублей

17:20

Путин подписал закон о приравнивании 1 дня в СИЗО к 1,5 дням в колонии

13:05

За онлайн-торговлю редкими животными будут наказывать тюремными сроками

03 июля, 14:35

Российские моряки с застрявшего в Японии судна вернулись домой

03 июля, 14:20

Пьяных водителей выдаст кровь

03 июля, 13:50
Пенсия вредит вашему здоровью – эксперт рассказал о причинах увядания

02 июля, 07:25

Жизнь курильщика в России подорожала с 1 июля

02 июля, 14:25

"Налог на осадки": россиян обязали платить за дождь

03 июля, 09:10

Ставшая знаменитой жующая троица претендует на талисманство российской сборной

02 июля, 12:20

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в июле

02 июля, 07:35

Роструд напомнил болельщикам сборной о том, как правильно опаздывать на работу
Рыбаки просят Владимира Путина не перекраивать отраслевые правила ради одной компании
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia