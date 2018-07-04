В России стало меньше людей с психическими расстройствами

Общая заболеваемость россиян снизилась за период c 2010 по 2017 год

4 июля, PrimaMedia. По данным национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, в 2010 году на 100 тысяч населения приходилось 2941,1 психических заболеваний, а в 2017 году — 2697,3, что на 8,3% меньше, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Также на 17% снизилась и первичная заболеваемость, или число впервые установленных в году диагнозов — с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тысяч населения, сообщает RT.

Отмечается, что наиболее распространены психические расстройства в Алтайском крае (6271,2 на 100 тыс. населения), Чукотке (5193,7), Ямалo-Ненецком автономном округе (4718,4), Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях.

Среди регионов с наименьшей общей заболеваемостью — Чечня (955), Ингушетия (1157,8), Северная Осетия (1262,7), Кабардино-Балкария (1447,4) и Москва (1667,4).

По данным Центра имени Бехтерева, число страдающих психическими расстройствами россиян в 2017 году составило около 3,96 млн человек.