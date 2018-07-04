ГД раскритиковала идею штрафовать авиадебоширов на 50 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

ГД раскритиковала идею штрафовать авиадебоширов на 50 тысяч рублей

Проект также предусматривает увеличение штрафов для пилотов за полет в нетрезвом виде

4 июля, PrimaMedia. Думский комитет по госстроительству и законодательству раскритиковал идею правительства увеличить штрафы за мелкое хулиганство в самолете с 500–1 тысячи рублей до 30–50 тысяч, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Кабинет министров выступил с инициативой повысить штрафы для авиадебоширов минувшей весной. Так, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна предлагается штраф на сумму 20–40 тысяч рублей вместо установленных сейчас 2–5 тысяч рублей. За мелкое хулиганство в самолете, согласно проекту кабмина, пассажиры должны заплатить 30–50 тысяч рублей вместо нынешних 500–1 тысяча рублей.

Проект также предусматривает увеличение штрафов для пилотов за полет в нетрезвом виде (50 тысяч рублей вдобавок к уже предусмотренному лишению прав на 2–3 года) и управление воздушным судном без свидетельства пилота (20–50 тысяч рублей вместо 2–2,5 тысяч).

В Госдуме подчеркнули, что поддержат лишь усиление ответственности для пилотов, так как с июня текущего года авиакомпании уже получили право вести "черные" списки авиапассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.

ИА PrimaMedia не раз сообщала о случаях на борту самолетов, которые следовали во Владивосток или летели в столицу Приморья, например, из Кореи. Достаточно вспомнить эпизод с приморцами, которые летели на зимние Олимпийские игры, или когда одного из пассажиров рейса Сеул – Владивосток выводили из самолета под конвоем полиции в аэропорту Владивостока. Во время полета нетрезвый дебошир покрывал нецензурными словами других пассажиров, в том числе детей и женщин, при этом еще и угрожал людям.

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