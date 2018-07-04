Музыкальную коллекцию Дома культуры им. Ю. Гагарина пополнил новый концертный баян. Фото: пресс-служба администрации Находки

Народный хор «Русская песня» часто выступает с концертами в домах престарелых, библиотеках, музеях города

4 июля, PrimaMedia. Музыкальную коллекцию Дома культуры им. Ю. Гагарина пополнил новый концертный баян. Народный хор "Русская песня" часто выступает с концертами в домах престарелых, библиотеках, музеях города, но старый музыкальный инструмент уже не отвечал требованиям. Народный хор "Русская песня" уже строит новую программу выступлений, сообщает ИА PrimaMedia.

В "Русской песне" поют люди пенсионного возраста. На концертах хора всегда много зрителей, уже давно оценивших выступления этого творческого коллектива. С новым инструментом песни зазвучат значительно лучше, уверены музыканты.

Как сообщила директор учреждения Елена Андрющенко, народный хор "Русская песня" уже строит новую программу выступлений, которых станет больше, а качество исполнения станет еще лучше благодаря хорошему подарку.

Справка: Народный хор "Русская песня" в настоящее время самый старейший коллектив не только в ДК им. Ю.Гагарина, но и в Находке. Коллектив неизменный участник культурно-массовых мероприятий, проводимых как на базе Дома культуры, так и городского уровня. В течение каждого года он принимает участие в десятках творческих мероприятий, включая сольные концерты, приуроченные к различным торжественным датам и государственным праздникам.

Большая часть концертов — благотворительные. Коллектив тесно взаимодействует с социальными структурами города, организуя концертную деятельность для социально незащищенных слоев населения: пожилых людей, инвалидов, ветеранов войны.

За период своей творческой деятельности хор является дипломантом и лауреатом многочисленных городских и краевых вокальных конкурсов.

Народный хор "Русская песня" имеет большую книгу отзывов, где благодарные слушатели отзываются с огромной любовью и теплотой о творческой деятельности хора.