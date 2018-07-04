Музыкальную коллекцию Дома культуры им. Ю. Гагарина пополнил новый концертный баян. Фото: пресс-служба администрации Находки

Музыкальную коллекцию Дома культуры им. Ю. Гагарина пополнил новый концертный баян

Народный хор «Русская песня» часто выступает с концертами в домах престарелых, библиотеках, музеях города

4 июля, PrimaMedia. Музыкальную коллекцию Дома культуры им. Ю. Гагарина пополнил новый концертный баян. Народный хор "Русская песня" часто выступает с концертами в домах престарелых, библиотеках, музеях города, но старый музыкальный инструмент уже не отвечал требованиям. Народный хор "Русская песня" уже строит новую программу выступлений, сообщает ИА PrimaMedia.

В "Русской песне" поют люди пенсионного возраста. На концертах хора всегда много зрителей, уже давно оценивших выступления этого творческого коллектива. С новым инструментом песни зазвучат значительно лучше, уверены музыканты.

Как сообщила директор учреждения Елена Андрющенко, народный хор "Русская песня" уже строит новую программу выступлений, которых станет больше, а качество исполнения станет еще лучше благодаря хорошему подарку.

Справка: Народный хор "Русская песня" в настоящее время самый старейший коллектив не только в ДК им. Ю.Гагарина, но и в Находке. Коллектив неизменный участник культурно-массовых мероприятий, проводимых как на базе Дома культуры, так и городского уровня. В течение каждого года он принимает участие в десятках творческих мероприятий, включая сольные концерты, приуроченные к различным торжественным датам и государственным праздникам.

Большая часть концертов — благотворительные. Коллектив тесно взаимодействует с социальными структурами города, организуя концертную деятельность для социально незащищенных слоев населения: пожилых людей, инвалидов, ветеранов войны.

За период своей творческой деятельности хор является дипломантом и лауреатом многочисленных городских и краевых вокальных конкурсов.

Народный хор "Русская песня" имеет большую книгу отзывов, где благодарные слушатели отзываются с огромной любовью и теплотой о творческой деятельности хора.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Владивосток привыкает к хорошему: театр оперы, концертно-спортивный комплекс, медцентры

10:10

Аттракцион с конями с «Боевой славы ТОФ» перекочевал под Арку цесаревича Николая

30 июня, 14:10

Премьеру спектакля «Алые паруса» представят во Владивостоке

29 июня, 16:30

ЛиТР-2018. Послевкусие

20 июня, 10:05

Чудеса светодиодов и подсветок: Южно-Сахалинск - город тысячи огней

18 июня, 18:20

Картина дня

Онлайн-кассы изъяли у малого бизнеса Приморья 400 млн рублей

15:00

Поиски брата погибшего туриста из Владивостока в Хабаровском крае пока не дали результатов

12:25

Как же показатели? Депутаты ЗС ПК раскритиковали доклад департамента дорожного хозяйства

11:20

Не успели оправиться: новый мощный тайфун угрожает Приморью

10:45

Общественность требует возбудить уголовные дела на догхантеров во Владивостоке

03 июля, 17:55

Администрация Приморья возвращается к приватизации спустя 10 лет
Рыбаки просят Владимира Путина не перекраивать отраслевые правила ради одной компании
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia