Мотоциклы, фотографии, ордена – что посмотреть в музее ГИБДД

Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia

Смотритель музея провела экскурсию для журналистов PrimaMedia

6 июля, PrimaMedia. Галина Александровна Колтунова заведует музеем ГИБДД с самого его основания. 3 июля, в профессиональный праздников дорожных инспекторов, музею исполнилось семь лет.



Галина Александровна Колтунова, заведующая музеем ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia

Коллекция музея собиралась долго – больше пяти лет. В основном это заслуга заместителя начальника управления Анатолия Семеновича Корявченко: именно он собирал фотографии, документы, предметы и рассказы служивых. Некоторые экспонаты — ордена, фотографии — передали в музей на вечное хранение родственники сотрудников, ушедших из жизни. Музей открылся в 75-ю годовщину ГИБДД, 3 июля 2011 года.

Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

В прошлом Галина Александровна — подполковник милиции. После выхода на пенсию она стала председателем совета ветеранов организации. Должности хранителя музея в УМВД нет, поэтому это занятие больше для души.

Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Про каждый экспонат и фотографию, хранящуюся в стенах музея, хранительница может рассказать целую историю. Она знакома со всеми руководителями управления ГАИ, начиная с Виктора Волкова, возглавлявшего ведомство в конце 80-х, до нынешнего Олега Зубакина.



Портреты начальников управления ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia

В музее представлены экспонаты с 1942 года – фотографии девушек-инспекторов. В войну мужчины ушли воевать на фронт, регулировать движение на дорогах пришлось женщинам. Нести службу было опасно, некоторые сотрудники погибали. Однажды инспектор Тоня Капранова на ночном дежурстве остановила водителя, нарушившего правила. Им оказался вооруженный преступник. Эта смена стала последней в жизни девушки.



Фото военных лет. Фото: ИА PrimaMedia

Частые гости в музее — дети. Сюда привозят и младших школьников, и детей старшего возраста не только из Владивостока, но и из Уссурийска, Артема, Надеждинского района, студентов школы милиции. Летом на экскурсии приезжает профильная смена юных инспекторов движения из ВДЦ "Океан", где есть свой автогород. Часто приезжают дети из интернатов и детских домов. По словам Галины Александровны, дети — самая благодарная аудитория. Для встреч с ребятами приезжают сотрудники отдела пропаганды управления государственной инспекции безопасности дорожного движения. Они проводят для подростков тематические игры на закрепление знаний ПДД.

В коллекции музея представлены детские работы, победившие в конкурсах, посвященных безопасности дорожного движения.

Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Самым ценным экспонатом считается мотоцикл, на котором патрулировали сотрудники в разные годы. В музей его пригнали своим ходом "прямо с дороги".

Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Каждое 8 марта в музее соблюдают традицию — первые водительские права вручать женщинам. В экспозиции представлены образцы удостоверений разных годов.



Водительские удостоверения разных годов. Фото: ИА PrimaMedia

Посетители музея часто оставляют в книге отзывов свое мнение об экспозиции, рассказах экскурсовода и свои впечатления.

Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia Музей ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Музей ГИБДД расположен на проспекте 100-летия Владивостоку, 148 (остановка "Заря", здание краевой Госавтоинспекции). Вход с обратной стороны здания, вверх по лестнице через железную дверь.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.

